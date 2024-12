A- A+

RIO DE JANEIRO Eduardo Paes confirma três nomes do PT para o alto escalão do novo governo Saiba quem são todos os nomes confirmados até agora para futura gestão

O prefeito Eduardo Paes confirmou nesta sexta-feira (13) mais nomes que vão compor o alto escalão do município a partir de 2025. Até o momento, o PT foi o primeiro partido da base aliada a ser contemplado com três cargos no alto escalão.



O ex-vice prefeito Adilson Pires e atual secretário municipal de Assistência Social irá para uma nova pasta: Direitos Humanos e Igualdade Racial. A vereadora reeleita Tainá de Paula retornará à secretaria municipal de Meio Ambiente e Clima, cargo do qual se afastara para disputar a reeleição. O prefeito foi eleito por uma coligação de 12 partidos.

O PT vai assumir também o comando da Fundação Parques e Jardins (FPJ): Ricardo Pinheiro se apresenta nas redes slociais como publicitário, militante do PT e atualmente Secretário Estadual de Organização do PT-RJ e Gerente de Articulação Regional da Embratur.

Antes de contemplar o PT, Paes já havia decidido manter na Secretaria da Pessoa Deficiência, Helena Werneck. Ela é considerada uma espécie de cota pessoal do senador Romário, que apesar de ser filiado ao PL,apoiou a reeleição do prefeito.

Todos os demais nomes são da cota pessoal do prefeito Gustavo Guerrante, que estava na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (Cdurp) será o novo secretário de Desenvolvimento Urbano, uma nova pasta que será recriada apenas para tratar de questões urbanísticas. Há cerca de dois anos, o tema era tratado em conjunto com Desenvolvimento Econômico. O procurador do município Rodrigo Corrrea foi mantido na Secretaria de Integridade Pública.

Confira todos os nomes já escolhidos

Educação: Renan Ferreirinha (mantido)

Saúde: Daniel Soranz (mantido)

Transportes: Maina Celidonio (mantida)

Mobi-Rio: Cláudia Secin (mantida)]

Direitos Humanos e Igualdade Racial: Adilson Pires (trocou de pasta)

Projetos Estratégicos: Maria Sílvia

Desenvolvimento Econômico - Osmar Lima

Meio Ambiente e Clima - Tainá de Paula (de volta ao cargo)

Esportes: Guilherme Scheleder (Mantido)

Fazenda: Andrea Richet (mantida)

Cultura: Lucas Padilha (remanejado)

Pessoa com Deficiência: Helena Werneck (mantida)

Integração Governamental: Édson Menezes

Casa Civil: Leandro Matielli (remanejado)

Defesa dos Animais: Luiz Ramos Filho

Invest.Rio: Sidney Levy

Conservação: Diego Vaz

Controladoria Geral do Municipio: Rosemary Carvalho

Fundação Parques e Jardins: Ricardo Pinheiro

Comlurb: Jorge Arraes (remanejado)

Infraestrutura: Wanderson Santos (remanejado)

A definir:Jessik Trairi (remanejada)

