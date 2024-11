A- A+

Rio de Janeiro Paes anuncia que assinou documento para ter "grande estrela" internacional em Copacabana em maio Programação fará parte do Celebration May, projeto de atração musical gratuita na cidade toda primeira quinzena de maio

O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta quarta-feira, que a Praia de Copacabana deverá receber uma grande estrela internacional para uma apresentação gratuita, como parte do Celebration May, em maio de 2025. Mesmo sem poder divulgar quem é a celebridade, Paes garantiu que assinou, nesta madrugada, um contrato "NDA", sigla para Non Disclosure Agreement (Acordo de Não Divulgação ou Termo de Sigilo e Confidencialidade, em tradução livre do inglês). O anúncio foi feito durante o seminário "Caminhos do Rio", promovido pelos jornais O Globo e Extra.

O nome da estrela musical poderá ser divulgado até o mês de janeiro, segundo Paes.

A indústria de eventos é muito importante para o Rio de Janeiro. Todo mês de maio, na primeira quinzena, vai ter um grande evento com atração internacional na Praia de Copacabana. A gente está conversando com muita gente. Essa madrugada me fizeram assinar um contrato de NDA com uma grande estrela da música. Não posso contar quem é, mas está bem encaminhado. No máximo em janeiro poderemos divulgar o nome afirma o prefeito.

O encontro foi mediado pelos colunistas Lauro Jardim e Malu Gaspar, do Globo, com objetivo de discutir os desafios da próxima gestão do município e os seus impactos no futuro da cidade. O seminário foi transmitido ao vivo pelo Facebook dos dois veículos e no canal YouTube do Globo.

Quarto mandato

Reeleito em primeiro turno para o quarto mandato, feito inédito na história do Rio, Eduardo Paes se prepara para um novo período no comando da cidade. Com maioria na Câmara Municipal, ele inicia o ciclo colhendo os acertos das administrações anteriores e ciente dos desafios. Em entrevista exclusiva, com plateia de convidados, o seminário aprofunda os projetos prioritários em saúde, mobilidade urbana, segurança pública e educação.

O seminário foi realizado no auditório da Editora Globo, no Centro Rio. O evento é realizado pelos jornais O Globo e Extra, com apoio da Fecomércio RJ.

