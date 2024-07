A- A+

RIO DE JANEIRO Em almoço com Paes, PT e outros partidos reiteram apoio à reeleição do prefeito seja quem for o vice Siglas reforçaram indicações para o cargo, mas deixaram claro que a escolha não fará com que desembarquem da aliança

O prefeito do Rio e pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), recebeu para um almoço nesta segunda-feira (15) dirigentes do PT, PDT, PSB, PCdoB e Solidariedade. Ouviu deles que terá o apoio das siglas independentemente de quem for o escolhido para o posto de vice da chapa.

As legendas reiteraram as indicações dos petistas André Ceciliano e Adilson Pires e da pedetista Martha Rocha para o cargo, mas deixaram claro que não vão deixar de abraçar a reeleição de Paes caso ele opte pelo cenário já considerado certo — a formação de uma chapa “puro-sangue” do PSD, tendo como vice o deputado federal Pedro Paulo ou o deputado estadual Eduardo Cavaliere.

Participaram do almoço no Palácio da Cidade a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; o chefe do diretório estadual petista, João Maurício de Freitas; o presidente do PDT e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi; o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira; o presidente estadual do Solidariedade, Áureo Ribeiro; a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB); e o presidente estadual do PCdoB, Daniel Iliescu.

Na prática, o almoço encerra de vez o clima de “faca no pescoço” que chegou a imperar durante alguns meses entre o PT e Paes.



A sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a condicionar o apoio ao prefeito à indicação do vice, o que foi sendo apaziguado.

O PSD de Paes marcou a convenção partidária para o próximo sábado, primeiro dia autorizado pela Justiça Eleitoral. A tendência, no entanto, é que o nome do vice só seja definido pelo prefeito em agosto.

