Em Belford Roxo, Lula faz primeira agenda com nova ministra dos Direitos Humanos

A- A+

Três dias após ser anunciada como a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, participa nesta quinta-feira de sua primeira agenda ao lado do presidente Lula (PT).



A petista está presente no lançamento de uma Rede Alyne, programa de apoio a bebês e gestantes, em Belford Roxo.

Logo no início do evento, o prefeito e grande aliado do presidente, Waguinho (Republicanos), desejou boas vindas a Evaristo.

— Quero cumprimentar a ministra dos direitos humanos, a ministra Macaé, que vai fazer um grande trabalho pelo Brasil — disse Waguinho.

A indicação de Macaé Evaristo foi formalizada na última segunda-feira, após a demissão de Silvio Almeida, alvo de denuncias por assédio sexual.

Lula escolheu Belford Roxo para inaugurar o programa nacional para privilegiar seu aliado, Waguinho. A vinda ocorre em meio a campanha eleitoral.

Mesmo ausente, o candidato Matheus do Waguinho, sobrinho do atual prefeito, tem bandeiras de sua campanha presentes na rua do evento.



Em virtude do período eleitoral, Matheus não pode comparecer, já que a legislação proíbe a presença de qualquer candidato no lançamento de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito.

Neste contexto, a visita de Lula é um reforço para a sua campanha, que rivaliza com a do deputado estadual Márcio Canella (Republicanos).



Articuladores da campanha, contudo, temem um efeito negativo, uma vez que Belford Roxo é considerada um reduto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que venceu no município com 54,7% dos votos no segundo turno de 2022.

Além de Lula e Waguinho, estão presentes a ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro e a ministra da Saúde Nisia Trindade.

O petista desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã e participou de dois eventos na cidade comandada por Waguinho. Ele inaugurou um hospital infantil e uma rede de cuidados para gestantes e bebês.

Neste ano, Lula já havia ido à Belford Roxo para uma série de agendas marcadas para o mesmo dia, 6 de fevereiro.



Naquela ocasião, almoçou com Waguinho, inaugurou um hospital oncológico e participou do lançamento de uma escola municipal que levou o nome de seu neto, Arthur Silva, que morreu aos 7 anos.

Depois de Belford Roxo, o presidente participará de duas agendas na capital fluminense, onde apoia a reeleição de Eduardo Paes (PSD).

Na sexta, ele segue para Itaboraí, onde também já esteve neste ano. Na cidade, há apenas dois candidatos à prefeitura: Jair Dias (PT) e o atual gestor, Marcelo Deralori (PL).

A agenda consiste na inauguração de unidade de tratamento de gás natural na área do antigo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).



A construção do Comperj foi destaque entre os casos de corrupção envolvendo a Petrobras, que seriam revelados pela Operação Lava-Jato, a partir de março de 2014.

Em abril deste ano, Lula esteve em Itaboraí para entregar unidades do Residencial Viver Melhor, que integra o programa Minha Casa, Minha Vida

Veja também

Meio Ambiente Macron vê mudança na postura do Brasil na questão ambiental e apoiará entrada do país na OCDE