Famosos Em meio a rumores de crise no casamento com Ben Affleck, Jennifer Lopez aparece de aliança Cantora foi fotografada usando seu anel de diamantes após jantar com amiga

Jennifer Lopez foi fotografada usando sua aliança de diamantes em meio aos rumores de crise no casamento com Ben Affleck e um suposto divórcio. A cantora saía do restaurante Giorgio Baldi, em Santa Monica, Estados Unidos, após jantar com uma amiga quando foi clicada nesse sábado (8).

Jennifer deu o que falar dias atrás após cancelar a turnê "This Is Me… Live", no Estados Unidos, para passar mais tempo com sua família.

O texto do comunicado divulgado pela Live Nation, produtora responsável pela turnê, afirmava que a cantora estava "doente" com a decisão, tomada para que tirasse "uma folga" e podesse "ficar mais perto dos filhos, da família e do amigos próximos".

A notícia não foi uma surpresa, já que a turnê tem sido cercada de relatos de vendas fracas de ingressos e de muitos assentos vazios. E também aconteceu em meio a boatos de que ela e o marido, Ben Affleck, estão se separando.

Segundo a imprensa americana, fontes próximas a Lopez insistiram que a turnê não estava sendo cancelada devido à baixa venda de ingressos e apontaram grande busca por shows marcados para lugares como Orlando, Miami, Chicago e Toronto. No entanto, gráficos de assentos para várias outras datas teriam mostrado que as vendas estavam realmente fracas.

Depois de cancelar sete datas da turnê – a primeira americana em cinco anos – em abril, Lopez a renomeou para, aparentemente, ampliar seu escopo. Mudou o título dela de “This Is Me… Now” para “This Is Me… Live | Os maiores sucessos".

Ela anunciou a série de shows em fevereiro para coincidir com o lançamento de seu último álbum “This Is Me… Now” e os dois filmes que o acompanham e celebraram seu reencontro com Affleck. Mas cancelou algumas datas no mês passado em cidades como Cleveland e Nashville.

O jeito foi mudar a proposta. Inicialmente composta apenas por músicas do novo álbum, a turnê virou um show que abrange a discografia da cantora, um movimento que pretendia atrair fãs que não se conectaram com seu material mais recente.

