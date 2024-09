A- A+

Rio de Janeiro "Empresários deveriam parar de fazer média com os governantes e cobrá-los", diz Paes sobre segurança Candidato à reeleição no Rio, Paes participou de encontro com empresários do Rio, na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)

Em encontro na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) com o prefeito Eduardo Paes, candidato do PSD à reeleição, empresários pediram mais voz na gestão da segurança pública da cidade.

Paes, que foi o primeiro a participar de uma série de encontros com candidatos que a associação pretende fazer, refutou o pedido, dizendo que o papel da sociedade civil é cobrar dos governantes:

— Os empresários deveriam parar de fazer média com os governantes e cobrá-los quando tiver que cobrar. Esse é o papel de vocês. Não criar mais conselho não, as regras estão claras — enfatizou.

O tema segurança surgiu após o presidente da ACRJ , Josier Vilar, que mediou o evento, expressar a vontade de os Conselhos Empresariais terem mais participação na gestão da segurança pública da capital carioca, defendendo que a violência da cidade trava "captações de novos investimentos" no Centro.

O representante trouxe, ainda, a ideia de um sistema único de segurança pública que seria coordenado pelo governo federal, com a participação ativa das cidades, estados e a sociedade civil.

Perguntado se estaria disposto a participar de um "conjunto de pessoas" para tratar o assunto, o prefeito disse que “o papel da sociedade civil é cobrar” e que a sociedade tem que se unir para "descer o pau" no prefeito e no governador quando eles merecerem.

"Acho tudo o que você disse lindo, estou quase chorando aqui de emoção. Mas, vou discordar. O problema do Brasil é esse. Isso não é culpa da sociedade civil, isso culpa é dos governantes. População de rua é culpa do Eduardo Paes, camelô de mais na rua é culpa do Eduardo Paes, rua com buraco é culpa do Eduardo Paes. Tem que parar com esse negócio, o Brasil já tem as atribuições definidas, a sociedade tem que se unir para descer o pau no Eduardo Paes quando merecer e descer o pau no governador quando merecer. Quero ser cobrado pelo que é da minha responsabilidade. Tem que parar com essa conversa, que terapia existencial é essa?"

Na última quarta-feira (4), durante caminhada no comércio popular do Saara, no Centro da cidade, Paes já havia reafirmado seu compromisso nos investimentos para a revitalização do Centro.

Caso reeleito, o candidato prometeu manter o programa Reviver Centro que, segundo ele, envolve a recuperação urbanística, cultural e social da área central da cidade.

Dando continuidade ao evento, os empresários quiseram saber do candidato sobre o que ele achava da possibilidade de uma “metrolização” dos trens da Supervia, deixando ele mais rápido entre as estações.

Por mais que os trens não sejam de responsabilidade do prefeito, o Eduardo Paes disse achar "perfeitamente viável".

"Tudo se pode fazer, basta querer fazer. É possível 'metronizar' os trens. Manda apresentar o plano de voo ou então municipaliza que a gente dá conta."

Seu vice Eduardo Cavaliere (PSD) estava presente durante todo o evento. Além dele, o presidente da Câmara de Vereadores do Rio Carlo Caiado, Laura Carneiro (PSD), deputada federal e Renan Ferreirinha, secretário Municipal de Educação.

