presidente do brasil "Eu não tenho nada a ver com comunismo", diz Lula em palanque de aliada em Natal Presidente participou de comício de Natália Bonavides (PT) em Natal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na noite dessa quarta-feira (16), de um comício da candidata à Prefeitura de Natal (RN) Natália Bonavides (PT), que disputa o segundo turno. No evento, Lula fez um discurso com foco no eleitorado feminino, negou ter relação "com comunismo" e lembrou da ex-presidente Dilma Rousseff.

No primeiro turno, a petista teve 28,45% dos votos válidos. Ela esteve com Lula na última quinta-feira para fazer imagens de campanha e fez um apelo para que ele participasse do comício. No segundo turno, ela enfrenta Paulinho Freire (União Brasil), que ficou em primeiro lugar no primeiro pleito, com 44,08%.

Em certo momento do discurso, Lula afirmou que as pessoas o associam ao comunismo por ser "barbudo", relação que ele negou existir.

— Jesus cristo era barbudo, Tiradentes era barbudo. Eu sou um cidadão que gosta de barba. Eu não tenho nada a ver com comunismo — disse.

Ele ainda pediu o apoio dos eleitores do candidato do PSD que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, Carlos Eduardo, à candidata. Na semana passada, Eduardo declarou que não vai apoiar nenhum dos candidatos no segundo turno de Natal.

O presidente também reforçou a importância de Natal ter uma prefeita mulher:



— A mulher brasileira não pode mais ser tratada como se fosse cidadã de segunda classe, um sexo frágil. (...) Este estado aqui vai eleger a natalia prefeita de Natal para mostrar que as mulheres têm competência — disse.

Em outro momento, disse que, se eleita, Bonavides "não vai precisar bater na porta da Presidência da República".

— Para você a porta vai estar escancarada para fazer os melhores projetos aqui. Pode ter certeza, amiga Natália, que vamos enviar dinheiro para você melhorar a vida do morador — completou.

Ele também falou sobre o preconceito imposto a mulheres na política, e usou a ex-presidente Dilma Rousseff como exemplo, afirmando que ela "foi vítima de um tribunal que inventou uma pedalada".

Lula subiu no palco ao lado da primeira-dama Janja, que também discursou brevemente para as mulheres que estavam no evento.



— Meu marido falou que tem mais mulheres que homens aqui, então quero falar com as mulheres que estão aqui hoje, dizer que nós mulheres temos um papel importante na sociedade de lutar pelos nossos direitos e nossos filhos. (...) Não adianta nada ter políticas para as mulheres se não há um gestor que trate elas com cuidado e leve elas para a população — declarou Janja.



O petista afirmou que estará amanhã em um comício em Camaçari, onde apoia o candidato petista Luiz Caetano, que enfrenta Flávio Matos (União) no segundo turno. Na sexta, irá participar de atos com os candidatos do PT em Diadema e Mauá, José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, respectivamente. Já no sábado, marca presença em dois eventos de Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo.

