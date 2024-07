A- A+

eleições Filho mais novo de Bolsonaro, Jair Renan é exonerado de gabinete no Senado Em março do ano passado, 0r do ex-presidente foi nomeado pelo ex-secretário da Pesca Jorge Seif

O filho '04' do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi exonerado do gabinete do ex-secretário da Pesca no governo do pai, o senador Jorge Seif (PL), para disputar as eleições deste ano. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Metrópoles e obtida, em seguida, pelo Globo.

Desde março do ano passado, Jair Renan ganhava R$ 9,5 mil para trabalhar para Jorge Seif. O cargo dele era fixado em Balneário Camboriú, cidade pela qual irá disputar uma vaga na Câmara Municipal pelo PL.

Em março deste ano, Jair Renan Bolsonaro posou ao lado do governador Jorginho Mello (PL) para anunciar sua filiação e pré-candidatura.

"Compatriotas sulistas, quero comunicar todos vocês que hoje eu me filiei ao PL, sou pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Quero agradecer ao Governador Jorginho Mello por essa grande honra em fazer parte do time PL", escreveu em uma rede social.

Investigações por fraude

O filho mais novo de Bolsonaro é alvo de investigações por supostamente usar um documento com informações falsas sobre a sua empresa, a Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, para obtenção de empréstimo bancário, que não foi pago.

Na última semana, o agora pré-candidato foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso.

O "zero quatro" ainda é investigado por suposto tráfico de influência enquanto seu pai estava à frente da Presidência. Jair Renan era suspeito de receber um carro elétrico para beneficiar empresários do ramo da mineração.

Na ocasião, ele teria ganhado um veículo avaliado em R$ 90 mil à época para, em contrapartida, facilitar o acesso a Bolsonaro e ministros de Estado.

