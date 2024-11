Frente ampla deve ser mantida e levada a sério, diz Manuela D'Ávila

A- A+

Fora do PCdoB após 25 anos no partido, a ex-deputada federal Manuela D'Ávila defende o diálogo com forças políticas de centro como estratégia eleitoral para a esquerda.

Em entrevista ao Globo, ela diz ser necessário “dar manutenção à construção da frente ampla que elegeu o presidente Lula”.

— Nós não fizemos a frente ampla porque queríamos, fizemos por necessidade objetiva do nosso país. Não é uma questão de vontade, é de necessidade, de um certo cordão sanitário em defesa da democracia— disse ela.

Antes vista como o futuro da esquerda, Manuela foi eleita vereadora pela primeira vez em 2004, aos 23 anos, e deputada federal dois anos depois.

Tentou por três vezes ser prefeita de Porto Alegre — 2008, 2012 e 2020. Em 2018, concorreu como vice na chapa de Fernando Haddad à Presidência.

Ela, porém, abandonou as disputas eleitorais em 2022 após ser alvo de ataques e passou a atuar como consultora política.

Agora, quer passar um tempo discutindo a esquerda brasileira, mas não descarta voltar a concorrer em 2026. "Não é uma porta fechada".

Ao deixar o PCdoB após 25 anos, a senhora disse que era uma mulher sem partido por falta de opção. Qual opção poderia existir?

Sou uma pessoa que acredita na importância dos partidos políticos e que nunca acreditou na negação deles como instrumento de luta do povo de luta social de luta por uma visão de sociedade.

Minha saída do PCdoB foi com muito respeito e conversa. Eu vou me dedicar nos próximos meses a construir espaços suprapartidários de reflexão sobre a esquerda brasileira com outras pessoas que também acreditam que a gente precisa debater, estando ou não estando nos nossos partidos.

Em abril de 2018, quando foi preso, Lula fez um discurso em cima de um carro do som com a senhora de um lado e o Boulos do outro. Disse que vocês eram o futuro da esquerda. A senhora deixou a política e o Boulos acaba de sofrer uma derrota em SP. Qual é o futuro da esquerda?

Somos muitos. Temos lideranças jovens surgindo nos estados, como é o caso de Natália Bonavides, Olívia Santana, Maria Marighella, entre outras. A caminhada de qualquer liderança é marcada por vitórias e por derrotas.

O próprio presidente Lula perdeu algumas eleições antes de ser eleito. É impossível imaginar qualquer projeto de Brasil que não passe pelo Guilherme, que foi o deputado federal mais votado de São Paulo.

Agora sem partido, a senhora descarta disputar algum cargo eletivo em 2026?

Existem muitas formas de contribuir de maneira militante e tenho tentado contribuir dessa maneira nos últimos dois processos eleitorais. No Rio Grande do Sul, defendo que a gente tenha um debate amplo com setores diversos da esquerda e para além da esquerda, tanto quanto nacionalmente.

Se o meu nome for o que construir a unidade, nunca me furtei a ocupar espaços de disputa eleitoral. Não é uma porta fechada para mim, mas dentro dessa condição de um projeto coletivo. Eu não acredito na política como realização do indivíduo ou na política com caminhos solos.

A direita tem feito um trabalho de base para fomentar a participação de mulheres na política.

Nesse campo, há nomes em destaque crescente como Michelle Bolsonaro, Cristina Graeml e Damares Alves. Quais são os nomes da esquerda para 2026?

Tem um número muito grande de mulheres que ocupam pela primeira vez mandatos eletivos em todo o país que representam a renovação do movimento de mulheres dentro da esquerda. Mas acho que estamos minimizando o que significa a violência contra mulheres na política como estratégia central da extrema direita. Nós precisamos ter uma agenda para o Brasil mais próxima do que as mulheres querem para o país. Porque são as mulheres as que cuidam uma sociedade menos violenta.

A esquerda brasileira está sabendo lidar com a extrema direita?

Não existe uma única esquerda, somos muito diversos e acho que setores da esquerda têm feito enfrentamento à extrema direita de forma mais adequada e outros menos. Agora, no essencial, nós conseguimos a tática política correta para derrotá-los na construção de uma frente ampla, e isso é uma condição importante.

Depois da eleição municipal, vários nomes da esquerda defenderam uma aproximação maior de Lula com o centro para 2026. A senhora concorda?

Eu defendo a necessidade de nós termos amplitude, de dar manutenção à construção da frente ampla, que elegeu o presidente Lula e isso tem de ser levado a sério. Nós não fizemos a frente ampla porque nós queríamos, fizemos por necessidade objetiva do nosso país. Não é uma questão de vontade, é de necessidade, de um certo cordão sanitário em defesa da democracia. Mas tem setores que confundem a necessidade dessa frente ampla com a descaracterização da própria esquerda. Defendo a frente ampla e defendo que nós sejamos a esquerda da frente ampla, e não a direita ao centro da frente ampla.

Como a senhora viu a decisão do PCdoB de declarar apoio à candidatura de Hugo Motta na disputa pela presidência da Câmara?

ão participei desses debates, eu já não sou mais filiada e não quero comentar as decisões do PCdoB nesse último período.

