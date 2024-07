Governo chama PF e Abin após ataque hacker derrubar sistema usado por nove ministérios

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acionou a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência sobre um "incidente de segurança cibernética" que afetou o sistema eletrônico de informações desde a manhã da terça-feira, 23.

Internamente, o caso foi reportado em comunicado "urgente" sobre um "grave incidente de segurança cibernética". A suspeita é a de um possível ataque hacker.

Na Polícia Federal, o caso deve ficar a cargo da Diretoria de Crimes Cibernérticos. A corporação acompanha o caso e está instruindo a equipe do Ministério, mas ainda não instaurou nenhum procedimento formal sobre o episódio.

De acordo com o Ministério de Gestão, o SEI é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de nove ministérios e dois outros órgãos - a Casa da Moeda e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A plataforma faz a gestão de documentos e processos eletrônicos e é utilizada pelo Ministério de Gestão, da Fazenda, Povos Indígenas; Planejamento e Orçamento; Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,a Previdência Social; da Igualdade Racial; e das Mulheres.

O incidente reportado à PF também afetou algumas funcionalidades do processo eletrônico nacional. O órgão frisou que o incidente não afetou o Gov.br, portal que oferece uma série de serviços aos cidadãos.

Em nota divulgada nesta quarta, 24, o Ministério afirmou que as equipes de tecnologia da informação da pasta atuam para que "os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível". O sistema também está inacessível para usuários externos.