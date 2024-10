Governo divulga primeira imagem de Lula em reunião após acidente doméstico no Palácio da Alvorada

A- A+

O Palácio do Planalto divulgou a primeira imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o acidente doméstico que ocorreu neste sábado. Nesta segunda-feira, o presidente passará o dia no Palácio da Alvorada recebendo auxiliares.

Na imagem, Lula aparece em uma reunião ao lado do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim.

O médico Roberto Kalil liberou Lula para trabalhar normalmente, porém, sem atividades físicas essa semana. A agenda oficial de Lula não registra nenhum compromisso oficial para hoje.

No sábado, o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília no sábado e precisou levar pontos no local.



Com o acidente, Lula cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula dos Brics. O presidente fará uma participação na quarta-feira por videoconferência. Até lá, o presidente irá se preparar para o novo formato da sua participação o evento. No domingo, Lula recebeu o chanceler Mauro Vieira para discutir detalhes da posição do governo brasileiro na cúpula.

Lula deve ser submetido a novos exames nessa semana. Kalil afirmou que exames apontaram "mínimo ponto de hematomas" no cérebro do presidente após a queda. De acordo com Kalil, é pouco provável que esse hematoma evolua.

— O que ele teve foi uma contusão na região occipital, atrás da cabeça, foi um forte trauma nessa região, que levou a uma chamada contusão do cérebro, um mínimo ponto de hematoma. Pouco provável que esse hematoma evolua — disse Kalil ao Globo.

