Lula passará o dia no Alvorada em recuperação após queda e lesão na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará a segunda-feira em recuperação no Palácio do Alvorada após acidente doméstico do último sábado. O médico Roberto Kalil liberou Lula para trabalhar normalmente, porém, sem atividades físicas essa semana. A agenda oficial de Lula não registra nenhum compromisso oficial para hoje.

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília no sábado e precisou levar pontos no local. Com o acidente, Lula cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula dos Brics. O presidente fará uma participação na quarta-feira por videoconferência. Até lá, o presidente irá se preparar para o novo formato da sua participação o evento. No domingo, Lula recebeu o chanceler Mauro Vieira para discutir detalhes da posição do governo brasileiro na cúpula.

Na manhã desta segunda-feira, Lula recebeu o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha no Palácio do Alvorada, e o fotógrafo Ricardo Stuckert. Lula deve ser submetido a novos exames nessa semana.

Kalil afirmou que exames apontaram "mínimo ponto de hematomas" no cérebro do presidente após a queda. De acordo com Kalil, é pouco provável que esse hematoma evolua.

"O que ele teve foi uma contusão na região occipital, atrás da cabeça, foi um forte trauma nessa região, que levou a uma chamada contusão do cérebro, um mínimo ponto de hematoma. Pouco provável que esse hematoma evolua" disse Kalil ao Globo

