Incêndio em hotel de Maceió atinge andar onde estava a deputada Socorro Pimentel

A deputada estadual Socorro Pimentel (União Brasil) e o ex-prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, estavam hospedados no hotel em Pajuçara, Maceió, onde um incêndio ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16). As chamas começaram por volta das 3h, no sexto andar do edifício, no quarto ao lado do casal.

Após inalarem uma quantidade significativa de fumaça, Socorro e Raimundo foram encaminhados à Santa Casa de Maceió, onde passaram por exames, receberam medicação e permaneceram em observação até a tarde de hoje, quando receberam alta.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a deputada e o ex-prefeito agradeceram as mensagens de apoio e tranquilizaram sobre seu estado de saúde. A Folha de Pernambuco tentou contato com Socorro Pimentel, mas segundo sua equipe, a parlamentar ainda está abalada com o susto.

O casal estava na capital alagoana em uma viagem rápida para visitar familiares. As autoridades suspeitam que uma pane elétrica em um ar-condicionado provocou o incêndio, que deixou um policial do Distrito Federal morto.

Confira a nota na íntegra:

Na madrugada desta quinta-feira (16), um incêndio atingiu um hotel localizado no bairro da Pajuçara, em Maceió, onde estavam hospedados o ex-prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, e a deputada estadual Socorro Pimentel. As chamas tiveram início no sexto andar do estabelecimento, onde o casal se encontrava.

Felizmente, Raimundo e Socorro conseguiram evacuar o local com segurança, mas devido à inalação de uma quantidade considerável de fumaça, foi necessário que ambos recebessem atendimento médico. Após serem avaliados e medicados, o casal segue em observação na Santa Casa de Maceió, onde passaram por exames e se encontram bem, sem qualquer gravidade no quadro de saúde.

Raimundo e Socorro Pimentel agradecem as manifestações de preocupação e solidariedade recebidas e informam que, em breve, compartilharão mais detalhes sobre o ocorrido.

Atenciosamente,

Assessoria

Raimundo e Socorro Pimentel

