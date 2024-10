A- A+

JULGAMENTO NO RIO Irmã e filha de Marielle choram durante depoimento da mãe, que cita pedaço do coração '"arrancado" Marinete Silva também precisou enxugar as lágrimas durante o julgamento; ela pediu uma 'condenação justa'

Durante o julgamento dos ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz no 4º Tribunal do Juri, réus confessos nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Marinete Silva, mãe da parlamentar, depôs.



Durante sua fala, a emoção tomou conta não só dela, mas também de quem acompanhava o depoimento. Luyara Franco, filha de Marielle, e Anielle Franco, irmã da vereadora e ministra da Igualdade Racial, não contiveram as lágrimas.

Foram 45 minutos de depoimento, em que Marinete descreveu os momentos ao lado da filha, desde o nascimento, até o primeiro estágio de Marielle, aos 11 anos, que ajudava nas finanças da casa.

Descrevendo a vereadora assassinada como uma "boa mãe" e "excelente filha", Marinete Silva relatou ainda ter precisado tratar de um câncer nesse período, fazendo quatro cirurgias.



— Cada vez mais dói, dói muito. Imagine que dói para a Ani, dói para a Luyara. Perder uma mãe, como a Luyara perdeu, nunca passou em nossa mente o que aconteceu com a minha filhar. É uma falta, um vazio, um coração que tem um pedaço que foi arrancado covardemente, injustamente, naquele noite de 14 de março de 2018 — disse Marinete, que pediu "uma condenação justa".

A mãe de Marielle afirmou ainda ter sido contra a candidatura da filha a vereadora, afirmando que "não sentia coisa boa" em seu coração. Mas não teve como ir contra a decisão de Marielle, à época com quase 40 anos.

Um vídeo foi exibido durante o julgamento, de um documentário, que regatava até áudios de Marielle à família. Em uma das mensagens, a vereadora pedia a bênção à mãe, momento em que Anielle Franco desabou em lágrimas. Marinete também usou as mãos para limpar o rosto, após as lágrimas.

Veja também

EX-PRESIDENTE Bolsonaro diz que não há direita sem ele e desdenha adversários: ''Juntam quantos no aeroporto?''