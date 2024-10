A- A+

Brasil Lula agradece rainha da Dinamarca por devolução de manto tupinambá Presidente brasileiro falou sobre a Amazônia em reunião com Mary Donaldson no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira a rainha consorte da Dinamarca, Mary Donaldson, que está em viagem pelo Brasil.

Na conversa no Palácio do Planalto, Lula agradeceu à Dinamarca pela devolução do manto tupinambá ao Museu Nacional, no Rio.

A peça dos povos originários brasileiros estava desde 1689 no país e foi devolvida em julho. Indígenas de Olivença reclamaram que o manto chegou ao museu sem que fosse recebido por seu povo.

Culturalmente, para os tupinambás de Olivença, na Bahia, ele é como um ancião vivo, e não apenas um objeto sagrado, e é capaz de conectá-los com seus ancestrais.

O encontro com a rainha teve a participação dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Nísia Trindade (Saúde) e o chefe da assessoria de assuntos internacionais, Celso Amorim.

Na conversa, Lula destacou o compromisso do Brasil de zerar o desmatamento na Amazônia. Mary Donaldson começou a sua viagem pelo país por Manaus, onde conheceu a Amazônia e testemunhou os efeitos da seca.

A rainha manifestou ainda solidariedade em relação às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e às secas e incêndios em outras regiões do país

Casada com o rei Frederik X, que foi coroado em janeiro, Mary Donaldson não é chefe de Estado.

