AVIÃO PRESIDENCIAL Lula pousa em Brasília após avião apresentar falha Jato presidencial, modelo VC-1, apresentou falha em um dos motores e precisou fazer um pouso na Cidade do México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na Base Aérea de Brasília por volta das 10h12 desta quarta-feira (2) após o avião em que o presidente estava precisar fazer um pouso de emergência no México.

A informação foi divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto às 10h16, informando que o voo foi tranquilo sem nenhuma intercorrência.

O presidente havia viajado para acompanhar a posse da presidente mexicana Cláudia Sheinbaum, na terça-feira (1°). Ao voltar para o Brasil, o avião presidencial apresentou uma falha técnica em um dos motores e precisou voar em círculos por cerca de cinco horas, para gastar combustível, antes de realizar o pouso no aeroporto da Cidade do México.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a tripulação realizou, com sucesso, os procedimentos de segurança para que o pouso do avião, modelo VC-1, fosse realizado sem maiores intercorrências.

Rota realizada pelo avião da FAB em que Lula estava a bordo | foto: Reprodução

