Presidente Lula: "homens são mais apaixonados por amantes do que pelas mulheres", ao comentar sobre democracia Fala aconteceu em evento em alusão a dois anos do 8/1 e tem sido alvo de críticas de bolsonaristas

O presidente Lula (PT) disse nesta quarta-feira (8) que os homens seriam "mais apaixonados" pelas amantes do que pelas suas mulheres. A fala aconteceu se deu no momento em que Lula se descreveu como "um amante da democracia", durante a cerimônia no Palácio do Planalto em alusão a dois anos das invasões de 8 de janeiro de 2023. O comentário provocou risadas da plateia que acompanhava o evento, mas passou a alvo de críticas de bolsonaristas.

— Eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou amante, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela — disse.

Em outro momento de descontração, Lula brincou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao dizer que ele sempre seria chamado apelido "Xandão".

— Tenho 79 anos de idade, já vivi muito vendo a vida da Suprema Corte brasileira, e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo, chamado Xandão. É um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, e não adianta ficar nervoso porque ninguém vai parar de te chamar de Xandão — disse a Moraes.

O presidente também se referiu ao ministro como "Xandão" ao lembrar do plano, revelado pela Polícia Federal, que envolvia o assassinato deles dois e do vice Geraldo Alckmin após as eleições de 2022. O plano foi descoberto na investigação sobre a trama golpista, quando a PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas.

— Escapei da tentativa junto com o Xandão e companheiro Alkcmin de um atentando de um bando de irresponsáveis, aloprados, que acharam que eu não precisava assumir a Presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder — disse Lula.

Prêmio Eunice de Paiva e obras restauradas

Durante a cerimônia, o presidente assinou o decreto que cria o Prêmio Eunice de Paiva de Defesa da Democracia, que visa homenagear pessoas que tenham tido notável contribuição para a preservação, restauração ou consolidação da democracia no país.

Mais cedo, Lula fez uma cerimônia para expor as obras de arte que foram vandalizadas na invasão, após serem restauradas ao longo de 2024. Ao todo, são 21 peças, sendo uma delas o relógio de Balthazar Baltimore, que passou por recuperação na Suíça.

Durante o discurso, a primeira-dama Janja Lula da Silva afirmou que o acontecimento foi um alerta para que a democracia deve ser respeitada. Janja afirmou que o país "não aceita mais o autoritarismo" e citou a restauração das obras como um "antídoto contra as tentações autoritárias".

Mesmo sem discursar, Moraes foi ovacionado pelo público presente, que também gritou "sem anistia" após o hino nacional.

