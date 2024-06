Lula liga para nova presidente do México e a parabeniza por vitória

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou na tarde desta segunda-feira, 3, para a nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, para parabenizá-la por vencer a eleição no domingo. A conversa durou cerca de 15 minutos, informou a Presidência.

Sheinbaum, que é cientista e ex-prefeita da Cidade do México, se tornou a primeira mulher eleita presidente do país.

Conforme a contagem do Instituto Nacional Eleitoral (INE), a presidente eleita obteve entre 58% e 60% dos votos válidos, uma vantagem de 30 a 34 pontos percentuais para a segunda colocada, Xóchitl Gálvez.

Com esse resultado, o partido de esquerda Morena, do atual presidente e padrinho político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, mantém-se no poder.

"Quero agradecer ao povo do México pelo reconhecimento da nossa história, pelos resultados, pela sua convicção e pela sua vontade, mas acima de tudo pelo reconhecimento do povo ao nosso projeto nacional. Também sou grata porque, pela primeira vez em 200 anos de República, serei a primeira mulher presidente do México ", discursou Claudia Sheinbaum após os resultados.

Enfrentar a crise na segurança pública será principal desafio da primeira mulher eleita presidente do México, em mandato com duração de seis anos, após pleito marcado pela violência política.

