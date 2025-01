A- A+

Em clima de celebração, políticos compartilham votos de feliz ano novo ao lado de familiares e amigos em várias localidades do país. Nas redes sociais, ministros de Estado, como Anielle Franco e Paulo Pimenta, o senador Flávio Bolsonaro, além dos deputados Nikolas Ferreira e Tabata Amaral comemoraram a chegada de 2025.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja Lula da Silva passaram a virada do ano na casa de campo da Presidência da República, a Granja do Torto. O casal tem passado os últimos dias no local que fica a cerca de 40 quilômetros do Palácio da Alvorada — residência oficial da Presidência.

Janja e Lula não tiveram convidados para a noite, e passaram a data acompanhados apenas das três cachorras: Resistência, Esperança e Paris.

Nas redes sociais, ambos só se resumiram a compartilhar uma retrospectiva do ano de 2024 e desejaram feliz ano novo aos brasileiros: “Que venha 2025, o ano da colheita! Muita saúde, amor, fé e esperança no ano que se inicia!”, escreveu a primeira-dama. Janja ainda compartilhou uma imagem de pets “pedindo” um Réveillon sem fogos de artifício, devido ao barulho que causa sofrimento aos animais.



A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, passou a virada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, acompanhada do marido, Carlos Frederico da Silva, e de amigos, entre eles a vereadora eleita no Rio Tatiana Roque (PSB) e a deputada estadual Verônica Lima (PT). Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou uma foto curtindo o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) festejou o primeiro Réveillon da filha Aurora em Minas Gerais, na companhia da mulher, a modelo Lívia Orletti. “28 anos passando no melhor lugar do mundo — e 1ª vez com a pituca. Feliz ano novo!”, escreveu o parlamentar.



O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada Tabata Amaral passaram o Réveillon acompanhados de familiares na Orla do Pina, na capital pernambucana.





O evento gratuito realizado pela prefeitura para a população contou com shows de artistas como Nattan, Alok, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco. “Feliz Ano Novo. Vem com tudo, 2025”, comemorou o prefeito. Campos toma posse às 15h, na Câmara Municipal de Recife. A solenidade, que é aberta ao público, terá transmissão pela TV Conecta Recife, canal oficial da gestão municipal.

Luciana Santos, ministra da Ciência Tecnologia e Inovação, celebrou a chegada do ano novo ao lado da família, em Pernambuco. Em uma publicação conjunta, o marido da ministra, o deputado estadual Waldemar Borges, escreveu: “Começando o ano recarregando a bateria do afeto, para entrar em 2025 com muita energia e disposição. Feliz Ano Novo para todos nós!”.

O prefeito reeleito do Rio, Eduardo Paes (PSD), desejou um feliz ano novo aos cariocas diretamente da praia de Copacabana. Este ano, o espetáculo na Cidade Maravilhosa contou com 12 minutos de fogos e show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Anitta. Paes reassume o posto de prefeito em uma cerimônia na Câmara dos Vereadores nesta quarta-feira (1º). A sessão será presidida pelo vereador mais votado na capital fluminense, Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, se reuniu em casa com familiares, em Brasília, para celebrar o Réveillon. “A família Evaristo deseja um feliz 2025! Será um ano de colheita e de alegria!”, disse.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) passou o Réveillon acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas. Nas redes sociais, o parlamentar compartilhou uma foto em família e desejou um “Feliz 2025!!!”.

O prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) acompanhou a virada na Avenida Paulista, junto à esposa Regina Nunes e familiares. A festa gratuita, organizada pela prefeitura, contou com uma contagem regressiva animada ao som da famosa dupla Bruno e Marrone. O evento teve ainda show da dupla Brenno & Matheus, donos do hit “Descer Pra BC”.

“Eu e a Regina, e toda a minha família aqui, feliz nesse réveillon da Paulista. Uma festa maravilhosa”, disse Nunes em vídeo publicado nas redes sociais. Ele tomará posse em uma cerimônia no Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal, às 15h.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, informou que comemorou com a família em Itapagipe, uma região da cidade de Salvador, na Bahia, onde ela nasceu. Na gravação feita em um restaurante, Margareth mostrou a mesa cheia e momentos de descontração e dança com os irmãos e sobrinhos.

Ao som do samba Canta Canta, Minha Gente, de Martinho da Vila, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, publicou uma foto ao lado da mulher, Claudia Dutra, e dos três filhos. O ministro também estava acompanhado de amigos e familiares.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, celebrou a chegada do novo ano nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, com a família. “Vivendo o último dia do ano juntinhos. Desejamos um feliz ano novo”, afirmou a ministra.

