Lula oferece jantar para Xi Jinping no Itamaraty com pratos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu para um jantar no início da noite desta quarta-feira (20) o presidente da China, Xi Jinping. O evento foi marcado para o Palácio do Itamaraty, em Brasília, sede do Ministério das Relações Exteriores.

O cardápio misturou comidas típicas da China e do Brasil.

De entrada, o tradicional pato laqueado. Depois, foram servidos três pratos brasileiros: pirarucu com banana da terra, xinxim de galinha e lombo suíno.

Antes do jantar, Lula falou com a imprensa apenas sobre a vitória do Corinthians mais cedo no Campeonato Brasileiro. Para o presidente, o seu time ainda irá conseguir se classificar para a Libertadores em 2025.

Hoje, o Corinthias ocupa a 9ª colocação no Brasileirão, a duas vagas do G7.

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e auxiliares como o chanceler Mauro Vieira e o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, estão no jantar várias autoridades.

Entre elas os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso.

Além deles, também compareceram os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos Brics.

Na manhã desta quarta, os presidentes assinaram 37 acordos e memorandos e acordos comerciais.

