Lula reúne ministros para balanço da gestão e confraternização

De volta a Brasília nove dias depois de passar por uma cirurgia para retirada de um hematoma na cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunirá nesta sexta-feira, no Palácio da Alvorada, os seus 39 ministros para um balanço rápido dos dois anos de gestão e uma confraternização.

Há expectativa de que apenas o presidente e poucos ministros falem para que o encontro não se estenda. Por recomendações médicas, Lula não pode se desgastar.

Depois das falas, vai ocorrer um almoço, que servirá como confraternização de fim de ano do governo. A cirurgia do presidente às pressas na madrugada do dia 10 mudou os planos do presidente, que pretendia fazer uma ampla reunião de balanço da gestão antes do fim de ano.

Em junho de 2023, Lula fez uma reunião de nove horas de duração com seu ministério. A reunião desta sexta-feira deve ser a última antes da reforma ministerial que o presidente prepara para as próximas semanas.

Depois de fazer uma cirurgia para drenar um sangramento no cérebro e ter alta no último domingo, Lula passou a semana em sua residência no Alto de Pinheiros, em São Paulo, onde recebeu os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Defesa, José Múcio Monteiro, da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Na quinta-feira pela manhã, Lula fez uma nova tomografia e foi liberado para viajar para Brasília.

