Lula deve bater o martelo para entrada de marqueteiro na Secom nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve bater o martelo nos próximos para colocar o marqueteiro Sidônio Palmeira no comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) em substituição a Paulo Pimenta.

Sidônio foi o responsável pela campanha eleitoral de 2022 que deu ao petista o seu terceiro mandato.

De acordo com aliados, a possibilidade de que o marqueteiro assuma outro posto no governo que não o de ministro nunca foi cogitada de verdade. Para integrantes do governo, só faria sentido Sidônio deixar os seus negócios para comandar a pasta.

Com a troca, Lula busca melhorar o problema na comunicação do governo que ele mesmo apontou em discurso durante encerramento de um seminário do PT no último dia 6 .

A mudança também visa preparar o terreno para a campanha presidencial de 2026, seja com Lula ou outro nome indicado pelo presidente à frente da chapa.

A Secom tem outra mudança já definida com a saída do secretário de imprensa, José Chrispiniano. Seu lugar será ocupado por Laércio Portela, que foi ministro interino no período em que Pimenta esteve à frente da pasta dedicada à reconstrução do Rio Grande do Sul entre maio e setembro.

Atualmente, Laércio é secretário de comunicação institucional, responsável pela articulação da Secom com outros ministérios.

Chrispiniano é assessor de Lula desde que o petista deixou a Presidência da República, em 2011. Estava ao seu lado durante a Lava-Jato, a prisão e a campanha de 2022.

Sidônio e Laércio participaram da produção do pronunciamento que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez sobre o pacote de corte de gastos e aumento da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5 mil no dia 27 de novembro,

No seminário do dia 6, Lula disse que “há um erro no governo na questão da comunicação, e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem”.

