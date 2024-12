A- A+

PRESIDENTE DO BRASIL Lula volta ao Palácio da Alvorada nove dias após cirurgia de emergência na cabeça Presidente planeja última reunião ministerial do ano para esta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em Brasília após passar cerca de nove dias em São Paulo para tratar um hematoma intracraniano. Lula passou por uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês na madrugada do dia 10, e recebeu alta hospitalar no último domingo. Desde então, estava em repouso na casa que tem em SP.

Na manhã desta quinta-feira (19), ele passou por novos exames e foi liberado pelos médicos para voltar a Brasília.



O presidente deve passar os próximos dias no Palácio da Alvorada, despachando normalmente, e já planeja uma reunião ministerial para esta sexta (20).

— O resultado foi extremamente satisfatório. O exame está melhor até [que o previsto]. O estado geral dele é bom. A parte de cognição está perfeita. Ele pode trabalhar. E a equipe médica liberou ele para ir à Brasília no dia de hoje. E nas próximas semanas ele vai fazer novos exames de controle — disse o médico Roberto Kalil após os novos exames.

Lula realizou uma tomografia para avaliar a recuperação das cirurgias na cabeça da semana passada. De acordo com os médicos, o hematoma que havia na cabeça do presidente foi drenado completamente.



A médica da presidência, Ana Helena Germoglio, afirmou que o presidente fará um novo exame de imagem daqui 10 dias no hospital Sírio-Libanês de Brasília.



O presidente passará o Natal e o Ano Novo na capital federal, onde será acompanhado por Germoglio.



Por orientação médica, o petista cancelou a ida ao Natal dos Catadores, evento na capital paulista que Lula participa desde 2003. O presidente chegou a confirmar a participação no último domingo, tanto em coletiva de imprensa após a alta hospitalar, como em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

O presidente precisa evitar movimentos nesses primeiros dias de recuperação após a cirurgia, e não pode fazer atividades físicas.

