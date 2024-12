Lula volta a hospital para realizar exames após operação no cérebro

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou às 9h11 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para realizar o exame que deve liberá-lo para retornar à Brasília.

Lula vai realizar uma tomografia para avaliar a recuperação das cirurgias na cabeça da semana passada.

Caso o resultado seja adequado, Lula deve ir direto do hospital para o Aeroporto de Congonhas, onde ele irá embarcar para Brasília.



Na sexta, o presidente pretende realizar a última reunião do ano com todos os ministros. Está no radar de Lula uma reforma ministerial e mudanças na estratégia de comunicação do governo.



Por orientação médica, o petista cancelou a ida ao Natal dos Catadores, evento aqui na capital paulista que Lula participa desde 2003.



O presidente chegou a confirmar a participação no último domingo, tanto em coletiva de imprensa após a alta hospitalar, como em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo. Mas a assessoria de imprensa do evento informou nesta quinta que Lula não participará devido às recomendações médicas.

O presidente precisa evitar movimentos nesses primeiros dias de recuperação após a cirurgia. Lula não pode fazer atividades físicas.

Nos últimos dias, o petista não saiu da casa, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital. Mas recebeu ministros, para tratar de assuntos da gestão.



Tiveram reunião com o presidente desde segunda os ministros Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Padilha e José Múcio. Lula também recebeu a visita de amigos, como o músico Chico Buarque e o apresentador Paulo Vieira.

