Política Marçal rebate Bolsonaro: "Só considera candidato quem é parente dele" Empresário foi considerado 'carta fora do baralho'

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "só considera candidato quem é parente dele" ao comentar sobre a escolha de representantes para disputar a eleição presidencial em 2026.



Em entrevista à CNN, o empresário também comentou sobre uma declaração dada pelo ex-mandatário também à emissora, que dizia que ele seria" uma carta fora do baralho".



As críticas feitas por Marçal surgem após Bolsonaro cogitar publicamente a indicação da mulher, Michelle, e dos filhos Eduardo e Flávio para a sua sucessão.

"Carta fora do baralho de Bolsonaro, que está fora do jogo. Por que ele faria comentários de uma carta fora do baralho? O Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele“, disse Marçal à CNN.

O ex-coach, que chegou a disputar o apoio do ex-presidente na corrida pela prefeitura de São Paulo no ano passado, tem se colocado como pré-candidato à presidência em 2026.

O ex-mandatário, no entanto, indica ter outros planos. Diante da possibilidade de permanecer inelegível, ele levantou a hipótese nesta semana de indicar sua mulher, Michelle Bolsonaro, para disputar o Palácio do Planalto em 2026, desde que ela o indicasse para assumir a Casa Civil.



Horas depois, ao ser entrevistado pelo portal Metrópoles, ele recuou ao afirmar que não há nada encaminhado para lançar a ex-primeira dama ao Executivo e disse ainda que os filhos seriam as possíveis apostas para a Presidência.

— Não tem nada negociado, nada conversado (sobre Michelle na Presidência). Ela vem candidata ao Senado aqui em Brasília. Se tivesse que botar alguém da família, seria o Flávio (Bolsonaro), o Eduardo (Bolsonaro).

