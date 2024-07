A- A+

Os pré-candidatos às eleições municipais de outubro ou associados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) devem se reunir em um ato promovido pela organização entre 9 e 11 de julho.

A ideia é que os postulantes aos cargos de vereador, prefeito e vice se organizem quanto às suas pautas comuns e as bandeiras dos sem-terra.

Serão entre 500 e 700 pré-candidatos, entre membros e aliados à causa. O evento acontecerá em Guararema (SP), na Escola Nacional Florestan Fernandes e contará com pretensos políticos de 24 estados e do Distrito Federal.

Estarão presentes a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do PSOL, Paula Coradi, e o vice-presidente do PCdoB, Walter Sorrentino, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

É a primeira vez que o movimento promove um evento para alinhar estratégia política de alcance nacional. O estado com mais pré-candidaturas é São Paulo, com 19, seguido pela Bahia, com 32, e Pernambuco, 21.

Os eixos temáticos a serem desenvolvidos entre os postulantes serão luta pela terra, preservação ambiental e alimentação saudável. Segundo João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST, o movimento vai estimular a defesa da alimentação orgânica nas merendas escolares.

"O povo do MST tem muitos candidatos nos assentamentos. Só que acabam saindo bons candidatos e também outros que não são bons, abrindo espaço para partidos sem compromisso com a reforma agrária", disse. Para ele, os assentados e filiados à causa devem apoiar candidaturas progressistas em todos os partidos políticos.

