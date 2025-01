Mulher de Jorge Seif é promovida por governador bolsonarista e ganha comando de secretaria em SC

A- A+

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), empossou a mulher do senador Jorge Seif (PL-SC) como secretária de Turismo na última sexta-feira. O cargo foi uma espécie de promoção para Catiane Seif, que era secretária-adjunta da pasta, antes comandada por Evandro Neiva, que anunciou sua saída do governo em dezembro passado. A nova secretária agradeceu o convite do governador.

— Tenho plena consciência dos desafios que nos esperam. O turismo é um dos pilares que impulsionam o desenvolvimento de Santa Catarina — disse Catiane.

O governo de Jorginho Mello justifica sua nomeação com base em sua experiência técnica: "Com uma trajetória sólida e dedicada ao turismo, Catiane acumulou experiências que comprovam sua capacidade de gestão e visão estratégica. Antes de assumir como titular da Secretaria, ela atuou como secretária adjunta do Turismo, liderando projetos importantes que deram destaque ao estado".

Antes de ser secretária estadual, Catiane foi conselheira da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Ela foi uma das cinco aliadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro que tiveram sua indenizações suspensas pelo quando a agência passou a ser comandada pelo petista Marcelo Freixo.

No dia seguinte ao segundo turno das eleições presidenciais, 31 de outubro, o ex-presidente da Embratur, Silvio Nascimento, criou uma Comissão de Ética na Agência que dava estabilidade para cinco servidores, assim como previa indenização milionária para caso de demissão. No caso de Catiane, o valor era de R$ 1.082.235.

Inicialmente, as resoluções estabeleciam um mandato de dois anos, assim como estabilidade de três. Posteriormente, no dia de 10 novembro, esse período foi mandato da comissão foi prorrogado, sem explicações, até 31 de dezembro de 2026. Com respaldo do TCU, da CGU e da AGU, Marcelo Freixo anulou a medida em fevereiro de 2023.

Durante o governo Bolsonaro, Catiane ocupou na agência estatal diferentes cargos para além da Comissão. A mulher do senador também exerceu as funções de gerente de integridade e integração, gerente de ouvidoria, integração e voluntariado.

Ex-secretário em Dubai

Enquanto titular da Secretaria de Aquicultura e Pesca, o senador Jorge Seif foi alvo de críticas por uma viagem junto a integrantes do antigo governo de Bolsonaro a Dubai. De acordo com o ex-secretário, a viagem foi um "trabalho-passeio" que tinha como o intuito promover o turismo no Brasil.

Deslumbrado com a feira internacional Expo Dubai, local em que o Brasil montou um pavilhão, Seif tratou o evento como “top demais”. Só havia uma falha: o calor. Segundo ele, parecido com o de Bangu, bairro mais quente do Rio de Janeiro.

— Estamos trabalhando, não estamos passeando, promovendo o turismo da Amazônia. Lógico que isso aqui, naturalmente, é um trabalho-passeio, né? Não adianta negar e ficar de sacanagem. Tu vem para um lugar desse, vê um lugar desse… é top demais — disse Seif, ao caminhar pelo local da exposição e gravar uma live.

