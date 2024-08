Padilha diz que acredita em 'maturidade' de Lira, Pacheco e líderes na solução da crise das emendas

A- A+

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, na abertura de reunião com os líderes dos partidos da base do governo, que acredita na “maturidade” dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para resolver a crise provocada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender o pagamento de emendas.

Leia também • Lula faz reunião com líderes de partidos da base em meio ao debate com Congresso e STF sobre emendas

Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 19 lideranças da Câmara se reuniram no Palácio do Planalto para discutir a pauta do segundo semestre. Lira, que rompeu relações com Padilha no fim do ano passado, não compareceu.

Em sua fala, o ministro das Relações Institucionais agradeceu o apoio dos parlamentares aos projetos do governo. Ao falar sobre as emendas, Padilha afirmou:

— Nós acreditamos muito, presidente, que a maturidade desses líderes da Câmara, do Senado, os dois presidentes, com a orientação que o senhor deu para nós, ministros do Executivo, nós vamos construir uma boa saída para esse tema que está em debate junto ao Supremo Tribunal Federal.

Padilha ainda acrescentou que o objetivo é “construir a melhor solução negociada, valorizando o papel de cada parlamentar, porque os parlamentares conhecem muito a realidade local".

— Então, acredito muito na maturidade, na capacidade desses líderes, que a gente possa concluir essa solução.

O ministro ainda lembrou que o governo tem até sexta-feira para encaminhar a Lei Orçamentária ao Congresso.

