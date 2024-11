PF faz operação para investigar divulgação de vídeos íntimos de candidato em MT

A- A+

A Polícia Federal (PF) fez uma operação nesta sexta-feira para investigar a divulgação de vídeos íntimos do delegado Eric Fantin (PL), que foi candidato a prefeito do município de Brasnorte, no interior do Mato Grosso. As autoridades cumprem quatro mandados de busca e apreensão na cidade e na capital do estado, Cuiabá. Em setembro, um suspeito já havia sido preso, acusado de ter participado da distribuição dos vídeos.

Durante a ação da PF nesta manhã, foram apreendidos na residência de um dos investigados três celulares, uma pistola, várias munições e uma quantia de R$ 100 mil em espécie. Em entrevista ao Globo, Fantin diz estar "profundamente satisfeito com a atuação tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral" pela investigação do caso e afirma que acredita que "a responsabilidade criminal vai chegar para todos os envolvidos".





A investigação apura a produção e divulgação de um vídeo íntimo do então candidato, gravado sem o seu consentimento em um quarto de motel. Segundo Fantin, a mulher com quem ele se relacionava nas imagens teria recebido dinheiro de adversários políticos para gravá-lo clandestinamente. Ao GLOBO, ele alega ter sido vítima de uma armação de opositores, que buscavam convencer o partido a abandonar sua candidatura no município.

Com a repercussão negativa do caso, a vice na chapa de Eric Fantin, Terezinha Seibt (PSB), desistiu da candidatura. A direção estadual do PL também solicitou a abertura de uma investigação para apurar a conduta do candidato. O delegado saiu derrotado por Edelo Ferrari (União), prefeito reeleito no município de 20 mil habitantes.

Suspeito preso por divulgação dos vídeos

Após a abertura de um inquérito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Eleitoral, as autoridades conseguiram identificar um cabeleireiro suspeito de ter editado e compartilhado em grupos de WhatsApp. Ele foi preso em flagrante em setembro e acusado de ter praticado crimes previstos no Artigo 218-C do Código Penal, que trata da divulgação não autorizada de cenas de sexo, além do Artigo 325 do Código Eleitoral, que aborda a difamação eleitoral.



Um novo suspeito foi preso em flagrante na operação da manhã desta sexta-feira em decorrência de uma arma de fogo encontrada em sua residência durante a busca e apreensão. Uma nova investigação foi aberta para apurar a origem de quantia de R$ 100 mil, também encontrada no local.

