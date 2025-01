A- A+

ELEIÇÕES 2022 PF indicia ex-diretores da PRF por tentativa de atrapalhar deslocamento de eleitores no Nordeste Lula havia vencido o então presidente Jair Bolsonaro por larga vantagem na primeira etapa do pleito

A Polícia Federal indiciou quatro ex-integrantes do alto escalão da Polícia Rodoviária Federal pela tentativa de impedir o deslocamento de eleitores no segundo turno da eleição de 2022 no Nordeste, região onde o então candidato Lula havia vencido Jair Bolsonaro, que buscava a reeleição, por larga vantagem na primeira etapa do pleito.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) agora vai avaliar se apresenta a denúncia, se pede mais diligências ou se arquiva o caso.

De acordo com o portal g1, foram indiciados um ex-diretor de inteligência da corporação e seu número dois na função; um ex-diretor de operações; e um ex-coordenador de análise de inteligência.

Também foi indiciado um ex-coordenador-geral de Inteligência e Contrainteligência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com o g1, a investigação reuniu indícios das práticas dos crimes de restrição ao exercício do voto; prevaricação; desobediência; e participação por omissão na tentativa de abolição do estado democrático de direito.



O ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques (foto) já haviam sido indiciados no caso anteriormente.

Ação da PRF

Como mostrou O Globo, um em cada três veículos parados em fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia do segundo turno da eleição de 2022 foi abordado no Nordeste.



Apesar de concentrar um terço das ações, a região reunia em outubro do ano passado, quando o pleito ocorreu, 17,6% da frota de veículos do país, segundo informações do Ministério dos Transportes.

Os números da PRF mostram que 2.887 veículos foram parados no Nordeste em fiscalizações de equipamentos obrigatórios e de identificação veicular, tipo de blitz que provocou reclamações de moradores da região.



O volume representa 31,6% do total das abordagens no país (9.133). Já no Sudeste, onde circulam 47,8% da frota brasileira, a corporação parou menos veículos no segundo turno, 2.543, o que representou 27,8% das abordagens.

Na primeira fase do pleito, Lula alcançou 66,76% dos votos válidos no Nordeste, contra 26,97% de seu principal adversário. No Sudeste, diferentemente, Bolsonaro saiu na frente, por 47,56% dos votos a 42,63%.

Nas demais regiões, houve um equilíbrio entre o número de veículos parados e o tamanho da frota de cada lugar. Entram na conta todos os tipos de veículos — carros, motos, ônibus e táxis.

