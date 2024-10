A- A+

Lula Planalto reavalia discurso remoto de Lula na cúpula dos Brics após acidente doméstico Reconsideração de uma fala à distância do presidente em evento que ocorre na Rússia ocorreu nesta segunda-feira, quando o petista passou o dia no Palácio da Alvorada

O Palácio do Planalto reavalia a participação em discurso por videoconferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula dos Brics.

A reconsideração de uma fala à distância de Lula foi feita nesta segunda-feira, quando Lula passou o dia no Palácio da Alvorada, em recuperação do acidente doméstico do último sábado. Ainda no domingo, o Palácio do Planalto divulgou que Lula faria falaria de forma remota no evento realizado em Kazan de 22 a 24 de outubro.

Auxiliares que trataram do tema com Lula nesta segunda-feira afirmam que um dos fatores que pesam é o horário em que o presidente faria o discurso.

Para participar na quarta-feira, Lula teria que acordar 4h, enquanto está em processo de recuperação. Médico de Lula, o cardiologista Roberto Kailil Filho definiu o estágio do presidente como de "repouso relativo". Também está sendo levado em conta pelo entorno presidencial toda a preparação que envolve uma fala com essa no momento em Lula ainda precisará passar por novos exames.

Lula disse nesta segunda-feira que o acidente doméstico que sofreu no sábado foi "grave", mas que não afetou a parte "mais delicada" da cabeça. A declaração foi feita em ligação ao candidato a prefeito de Camaçari (BA) Luiz Caetano (PT), que gravou a conversa em vídeo nas redes. No vídeo, Lula diz que levará de três a quatro dias para a equipe médica saber "o estrago que fez a batida".

"Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? ", disse o presidente.

A fala de forma remota nos Brics, no entanto, ainda não está descartada. Aliados afirmam ponderam também que não faz sentido enviar um discurso gravado, que seria um gesto "anticlímax" junto a cúpula do colegiado que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e desde o ano passado, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia.

Em todas as demais reuniões do evento, o chanceler Mauro Vieira irá ler discursos em nome de Lula. Caberá ao ministro de Relações Exteriores chefiar a delegação brasileira na Rússia.

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília no sábado e precisou levar pontos no local. Com o acidente, Lula cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula dos Brics.

Veja também

Crítica Gilmar critica PEC que proíbe ministros do STF no TSE