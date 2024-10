A- A+

PRESIDENTE LULA Por que o exame cerebral que Lula fará hoje é o mais decisivo? No último dia 19, Lula sofreu um acidente no Palácio da Alvorada, em que bateu a cabeça na quina de uma banheira

Desde que sofreu o acidente doméstico, em que bateu a cabeça na quina da banheira no Palácio do Alvorada, Luiz Inácio Lula da Silva já passou por três check-ups cerebrais. Em todos eles, foi submetido a uma ressonância magnética para detectar se o pequeno sangramento no cérebro causado pela queda poderia ter crescido. Até agora, nenhuma alteração foi vista.

Mas o novo exame, que vai ser realizado hoje, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, será decisivo no diagnóstico. O risco de crescimento no sangramento é maior depois de duas semanas de um acidente desse tipo. O de Lula foi em 19 de outubro. É nesse prazo que a possibilidade de formar um coágulo de sangue aumenta. No caso de isso ocorrer, o presidente então teria de passar por um procedimento cirúrgico.





O risco de formar um coágulo nesse período é maior em pessoas mais velhas. Os idosos têm o cérebro menor e, por isso, ele balança mais em uma batida, aumentando o impacto contra a caixa craniana durante o movimento brusco.

