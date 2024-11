Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, teria sido presenteado com harmonização facial

A- A+

Após fotografias de um procedimento estético realizado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), terem sido divulgadas, a clínica JK Estética Avançada apagou as fotos do antes e depois e informou à imprensa que não houve custo para o prefeito e teria sido feita de cortesia. Esta informação foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pelo Globo.

O procedimento estético realizado pelo prefeito ocorreu duas semanas após ele ter vencido o segundo turno das eleições municipais. O local escolhido foi uma clínica na Vila Nova Conceição, bairro nobre da capital paulista, na Zona Sul.

Quem realizou a harmonização foi o dentista Karim Salman. Em entrevista para a Revista Quem, Salman contou que o prefeito queria reduzir a flacidez do rosto e as olheiras. Ele diz que o procedimento correu bem e que demanda manutenção a cada seis meses, em média.

Em post no Instagram, o Salman afirmou que o prefeito passou pelo Protocolo Rejuvenne JK, que inclui, entre outros procedimentos, a colocação de fios de sustentação na face, preenchimento com ácido hialurônico no nariz, queixo, malar e mandíbula, além da aplicação de toxina botulínica na região dos olhos e na testa para reduzir as marcas de expressão. Os valores não foram divulgados e variam de acordo com a quantidade de sessões, produtos e tecnologias necessárias para cada caso.

Assessores da prefeitura não confirmam o procedimento, que também não foi divulgado nas redes de Nunes. Pela manhã, o político participou da reabertura do Café Girondino, tradicional cafeteria do centro histórico de São Paulo que havia anunciado o término das operações em junho deste ano por problemas financeiros e retomou as atividades depois de ser adquirida por outra empresa privada.

