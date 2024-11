A- A+

Futebol Atlético-MG e Flamengo decidem Copa do Brasil: veja escalações e onde assistir Rubro-negrros venceram duelo de ida por 3x1 e podem até perder por um gol de diferença que ainda assim ficam com a taça

Ganhar de um mineiro fora de casa. O Flamengo sentiu há alguns dias esse gosto, diante do Cruzeiro, no Independência, pela Série A do Campeonato Brasileiro. E quer repetir em breve, contra outro clube de Minas Gerais, em estádio e competição diferentes. Perder para um time rubro-negro foi algo que ocorreu recentemente para o Atlético-MG, ao cair perante o Atlético-GO, no Brasileirão. Situação que o alvinegro não deseja reviver em encontro com outro rival que veste vermelho e preto. Semelhanças e diferenças à parte, Galo e Urubu se enfrentam neste domingo (10), na Arena MRV, no embate de volta da Copa do Brasil 2024. Apenas uma das aves vai voar rumo ao título.

No jogo de ida, o Flamengo venceu o Atlético por 3x1, no Maracanã. Com isso, os cariocas podem perder por até um gol de diferença que ainda assim serão campeões. Por dois, o confronto será definido nas penalidades. Por mais, a taça fica com os mineiros.

Escalações

Assim como no jogo de ida, o técnico do Atlético, Gabriel Milito, não poderá escalar o meia Fausto Vera e o atacante Deyverson, que já jogaram na Copa por Corinthians e Cuiabá, respectivamente.

Há a possibilidade de o lateral-esquerdo Rubens perder a vaga para Zaracho. Mudança que faria Guilherme Arana retornar à lateral - o jogador tinha atuado mais à frente no confronto de ida. Alan Kardec também pode pintar como novidade. Bernard, recuperado de uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, deve ficar como opção no banco.

No lado do Flamengo, a expectativa gira em relação aos retornos do meia De la Cruz e do atacante Luiz Araújo. O primeiro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante a partida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O segundo passou por uma artroscopia no joelho direito em setembro para corrigir uma fratura da cartilagem e está sem jogar desde então.

Histórico

Apenas um clube na história conseguiu ser campeão da Copa do Brasil ao perder o jogo de ida por dois gols de diferença. Em 2008, o Sport foi derrotado pelo Corinthians por 3x1, no Morumbi. Na volta, na Ilha do Retiro, o Leão superou o adversário por 2x0 e ficou com a taça - à época, o gol fora era critério de desempate.

Nas três vezes que chegou à final da Copa do Brasil, o Atlético foi campeão em duas e, em ambas, saiu ganhando na ida (cenário diferente do atual). Em 2014, fez 2x0 perante o Cruzeiro, no confronto de abertura. Na volta, derrotou o rival por 1x0. Já em 2021, o Galo goleou o Athletico por 4x0, em Minas, e concretizou a conquista ao vencer por 2x1, no Paraná. Na única decisão perdida do mata-mata nacional, os mineiros começaram tropeçando por 3x1 perante o Grêmio - resultado semelhante ao de agora. No encontro derradeiro, empataram em 1x1.

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Flamengo sempre foi campeão ao ganhar na ida. Foi assim perante Goiás (1990), Vasco (2006), Athletico (2013) e Corinthians (2022). Nas cinco vezes que foi vice, contra Grêmio (1997), Cruzeiro (2003 e 2017), Santo André (2004) e São Paulo (2023), o time empatou ou perdeu na ida.

Ficha técnica

Atlético-MG

Everson; Lyanco, Alonso, Battaglia e Arana; Zaracho (Kardec), Otávio, Alan Franco e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael (Plata) e Gabigol. Técnico: Filipe Luís

Local: Arena MRV (Belo Horizonte/MG)

Horário: 16h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS). Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

