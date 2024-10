A- A+

Princípio de incêndio é controlado no STF; funcionários deixaram o prédio e não há feridos

Um princípio de incêndio atingiu um dos edifícios do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília nesta segunda-feira. De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o incidente foi controlado.

O foco de incêndio atingiu o edifício anexo onde ficam localizados os gabinetes dos ministros, no segundo andar. O princípio de incêndio espalhou fumaça pelo andar e disparou o alarme.

"O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos", diz a nota emitida pelo tribunal.

De acordo com o STF, a origem do foco será investigada juntamente com o Corpo de Bombeiros, mas há suspeitas de que o fogo tenha sido iniciado por um problema no sistema de ar condicionado.

Não há registro de feridos até o momento.

