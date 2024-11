A- A+

Candidatura PSDB e Cidadania oficializam apoio a Hugo Motta, que diz trabalhar por candidatura única na Câmara Líder do Republicanos afirma que sua gestão teria marca de diálogo com os demais Poderes

A federação PSDB-Cidadania oficializou o apoio à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB) à presidência da Câmara dos Deputados. As legendas são as primeiras que desembarcaram da candidatura de Elmar Nascimento (União-BA).

Além dos líderes dos partidos, o encontro contou a presença do ex-governador e deputado Aécio Neves (PSDB-MG).

O candidato do Republicanos, que faz uma série de reuniões com partidos nesta terça-feira, disse que segue trabalhando por uma candidatura única, junto aos demais adversários, Elmar e Antonio Brito (PSD-BA).

Hugo Motta se reunirá com o União Brasil ainda hoje, mas ainda não tem previsão de se reunir com o PSD.

"Nós respeitamos os demais nome, mas usamos o diálogo para termos essa candidatura de consenso. Vamos sem trabalhar nessa candidatura única. Vamos ao longo da semana procurar o PSD e os demais partidos."

Motta ainda prometeu uma gestão de diálogo com os demais Poderes:

"Sempre defendemos que temos que ter na Casa um ambiente salutar. A Câmara não pode ser palco de episódios tristes e de discussões que não importam a sociedade. Queremos um debate produtivo e não ódio, nem rancor. Vamos discutir o equilíbrio fiscal, a saude, a educação. Queremos uma gestão cujo o diálogo com os demais poderes seja uma marca, e não o tensionamento que temos hoje."

PSDB e Cidadania dizem que conversaram com Elmar sobre a desistência de apoiá-lo e avaliaram Hugo Motta como o candidato que reúne as melhores condições.

"Acreditamos que a boa política pode ressuscitar no Brasil. Podemos por tempos muitos difíceis. Essa sua construção que o levará a presidência da Câmara representa a boa política. Eu vejo o resgate da boa política. Você vai ser algodão entre cristais, a construção de pontes. Não somos apenas um apoio pontual, você (se dirigindo a Hugo) tem o apoio do PSDB para que a Câmara se reconecte com o sociedade brasileira", disse o ex-presidente da Câmara, Aécio Neves.

Veja também

PARABENIZAÇÃO Lula parabeniza primeiro brasileiro a comandar Interpol: "Respeito à Polícia Federal"