RIO DE JANEIRO Ramagem 'atravessa' aproximação entre Paes e Igreja Universal e costura indicação de vice evangélica Candidato do PL à prefeitura do Rio negocia chapa com deputada Tia Ju, do Republicanos

O candidato do PL à prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, planeja anunciar nos próximos dias a deputada estadual Tia Ju ( Republicanos) como sua colega de chapa, em um movimento que "atravessa" os planos do atual prefeito Eduardo Paes (PSD).



Ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, Tia Ju tem base eleitoral no segmento evangélico, que Paes vinha tentando atrair justamente por meio de uma aliança com caciques desta igreja.



A escolha de Tia Ju já foi chancelada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principal cabo eleitoral de Ramagem.

O Republicanos, partido de Tia Ju, é comandado na capital fluminense pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que tem influência no campo evangélico. Ele já vinha sinalizando a tendência de apoio a Ramagem nas últimas semanas.

Sua filha, a deputada federal Dani Cunha, posou para fotos ao lado do candidato do PL, no fim de junho, em um evento comemorativo pelo centenário de outra denominação evangélica, a Assembleia de Deus, realizado no Maracanãzinho.

— Tia Ju é a escolhida do Republicanos, mas ainda dependemos de detalhes para a escolha no PL. É uma mulher engajada, responsável, e séria. Caso confirmado o nome, entraremos com tudo na campanha. O nome dela agrada a todas as alas dos dois partidos — afirmou o ex-presidente da Câmara.

A movimentação de Ramagem ocorre apenas três dias depois de Paes ter sido convidado a uma cerimônia no Templo de Salomão, sede da Universal em São Paulo.



O convite havia sido levado a Paes por um dos articuladores políticos da igreja, o pastor Deangeles Percy, que concorrerá a vereador no Rio pelo PSD. Paes atuou no início do ano para filiar o pastor a seu partido, de olho em amarrar o apoio da igreja.

Tia Ju também participou da cerimônia no Templo de Salomão, que completou dez anos de sua inauguração. Além de ser um quadro "orgânico" da igreja, dirigida pelo bispo Edir Macedo, Tia Ju é aliada de longa data do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, ele próprio um bispo licenciado da Universal – e que também vinha sendo cortejado por Paes nos últimos meses.

A indicação de Tia Ju para o posto de vice-prefeita foi apresentada ao PL nos últimos dias. A deputada e Cunha conversaram no último sábado sobre a escolha, por telefone. Na terça, conforme noticiou o Valor, Cunha se reuniu com dirigentes do PL, que sinalizaram positivamente para a escolha.

Para bater o martelo da chapa, falta ainda um alinhamento direto entre o próprio Ramagem e Tia Ju. A expectativa é que a deputada seja anunciada como vice até a convenção do Republicanos na capital fluminense, marcada para a próxima segunda-feira, dia 5.

Apesar de pressões dentro do Republicanos para formalizar o quanto antes a aliança com Ramagem, aliados de Paes no segmento evangélico ainda esperam que Tia Ju compre a briga e recuse a indicação.



Isso porque, ainda que a adesão do Republicanos a Ramagem já estivesse no radar, dividir o apoio da Universal com o concorrente seria um revés inesperado para a campanha de Paes a essa altura.

O Republicanos, inicialmente, não figurava entre os cotados para indicar um colega de chapa para Ramagem.



A disputa estava entre o MDB, que pretendia indicar a ex-deputada e cantora gospel Rosane Félix, e o PL, que avaliava as deputadas India Armelau e Chris Tonietto.

Pesava contra o Republicanos o fato de o partido estar dividido, no Rio, entre o grupo que apoia Ramagem – encabeçado pela família Cunha – e uma ala que pretende marchar junto com Paes.



Esta ala é liderada pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que também é o presidente estadual do partido, e que tem afirmado que sua aliança com Paes é um pedido pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O panorama mudou graças à possibilidade de embaralhar a aproximação entre Paes e a Universal, através da indicação de Tia Ju, e de acirrar a disputa pelo eleitorado evangélico.

Além disso, Tia Ju contempla o perfil de vice buscado por Ramagem: é mulher, evangélica e negra, atributos que "complementam" o candidato do PL, na visão de aliados, e o ajudam a consolidar o voto conservador, tarefa na qual ele também tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Interlocutores de Paes afirmam reservadamente que a eventual costura da chapa de Ramagem com Tia Ju não interfere em apoios individuais que o prefeito angariou no segmento evangélico.



Além do pastor Deangeles, filiado ao PSD, e de outros vereadores que são ligados à Universal, Paes apareceu em eventos públicos nos últimos meses com o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), ligado à Assembleia de Deus de Madureira, e com o bispo Abner Ferreira, líder desta igreja no Rio.

Em andanças recentes por templos evangélicos, o prefeito do Rio já chegou a dividir o púlpito justamente com Tia Ju, que agora se aproxima de apoiar seu adversário. O encontro ocorreu no início de junho, em um culto da Assembleia de Deus da Cidade Nova.

Na eleição 2020, contra o então prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), Paes foi alvo de panfletos com fake news distribuídos na porta de igrejas, especialmente da Universal.



Neste ano, Paes buscou se aproximar de lideranças da igreja, incluindo o próprio Crivella, bispo licenciado da Universal e hoje deputado federal. Com isso, espera neutralizar qualquer possibilidade de ataques.

