A- A+

PRESIDENTE LULA Responsável pela segurança de Lula, GSI derrubou 13 drones em eventos com o presidente em 2024 Último drone foi derrubado durante evento de Lula em Diadema, em São Paulo, quando o presidente visitou obras do Quarteirão da Educação

O Gabinete de Segurança Institucional, órgão responsável pela segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus familiares, derrubou 13 drones desde o início do ano em eventos públicos de Lula.

O último drone foi derrubado durante evento de Lula em Diadema, em São Paulo, quando o presidente visitou obras do Quarteirão da Educação.

Segundo o GSI, o evento que mais teve drones derrubados foi a caminhada de Dois de Julho, em Salvador (BA). Ao todo, três aparelhos foram derrubados.





Como o Globo mostrou, o GSI estuda desde o ano passado melhorias no sistema de segurança do Palácio do Planalto e do presidente Lula. Uma das medidas é reforçar o uso de câmeras de segurança após a identificação de pontos cegos nas câmeras já instaladas.

Além da compra de mais câmeras, o plano prevê a instalação de vidros blindados e a implantação de raio-x em guaritas. Além do Planalto, as adaptações incluem os demais palácios presidenciais em Brasília: Alvorada, Jaburu e a Granja do Torto.

Veja também

SÃO PAULO Justiça concede mais 90 dias para polícia investigar Pablo Marçal por tentativa de homicídio