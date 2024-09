A- A+

ataque Sistemas do STF são alvos de ataque após decisão de Moraes suspendendo o X Sistema da Corte chegou a ficar fora do ar por 10 minutos, mas tribunal diz que não houve prejuízos

Os sistemas do Supremo Tribunal Federal (STF) foram alvo, no último dia 30 de agosto, de um ataque cibernético realizado através de milhares de acessos simultâneos – o que levou o sistema a ficar fora do ar por 10 minutos.

O ataque ocorreu após a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o acesso à plataforma X, na última sexta-feira.

A informação sobre o ataque cibernético foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo Globo pelo STF.

Em nota, a Corte explicou que não houve prejuízo operacional ao tribunal.

"No último dia 30/08, sistemas do STF foram alvo de um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao Tribunal", informou o Supremo.

Moraes determinou na sexta-feira a suspensão do X, rede social do empresário sul-africano Elon Musk, no Brasil.

A decisão foi dada após a plataforma descumprir a ordem dada dois dias antes para indicar um representante legal no país, no prazo de 24 horas.

O magistrado estipulou ainda multa de R$ 50 mil para qualquer pessoa ou empresa no país que usar X.

Essa é a segunda decisão de Moraes suspendendo uma plataforma no país.

Em 2023, o magistrado chegou ordenar o bloqueio do Telegram, aplicativo de troca de mensagens, mas voltou atrás após a empresa indicar um representante.

Na decisão de sexta-feira, Moraes também chegou a determinar que lojas virtuais de Apple e Google bloqueassem a oferta de aplicativos de VPN.

A ferramenta é usada para mascarar a origem do acesso de um usuário ou estabelecer uma rede segura — muito acionada, por exemplo, para trabalho remoto. No início da noite, porém, Moraes recuou e disse que revogava esta ordem até que as partes se manifestassem sobre o assunto.

