BRASIL STF ouve hacker acusado de incluir mandado falso de prisão de Moraes em sistema do CNJ A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também seria ouvida, mas não compareceu alegando problemas de saúde

O Supremo Tribunal Federal (STF) está ouvindo nesta quinta-feira o hacker Walter Delgatti em um processo que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele foi acusado de incluir um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Mores no sistema.



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também seria ouvida, mas não compareceu alegando que está internada em um hospital de São Paulo após mal estar na madrugada.





Em abril, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou os dois pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Em janeiro de 2023, o hacker acessou o sistema do CNJ e inseriu dados falsos, como um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, do STF. No ano passado, Delgatti confessou a invasão, disse que fez a pedido de Zambelli e que teria recebido R$ 40 mil pelos serviços. A deputada nega a acusação.

Um dos elementos citados pela PGR na denúncia foi o fato de ter sido encontrado com Zambelli o arquivo com o mandado falso contra Moraes, antes de ele ser divulgado. O mesmo documento foi gerado uma hora antes no computador de Delgatti, o que indica que foi repassado entre eles.

Em junho, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, receber a denúncia apresentada contra os dois.

