A- A+

São Paulo Tabata Amaral diz que mantém convite de vice para o PSDB mesmo com pré-candidatura de Datena "Ele é bem grandinho para ser colocado no colo de alguém", disse a deputada sobre o apresentador

Tabata Amaral (PSB) afirmou que mantém o convite para que o PSDB ocupe a vaga de vice na chapa em que ela deve concorrer para a prefeitura de São Paulo.

A deputada federal respondeu a falas do apresentador José Luiz Datena (PSDB), que disse nesta semana que não a traiu ao se lançar pré-candidato e que quem o convenceu a ir para o partido tucano foi a deputada.

— Vi a fala do Datena e achei engraçado. Ele é bem grandinho para ser colocado no colo de alguém. Firmamos um acordo com o PSDB, de que indicariam um vice no nosso projeto. A gente mantém a nossa palavra. O PSDB tem até o dia 27 para tomar uma decisão. Estamos aguardando, cientes de que o nosso projeto não depende disso — disse Tabata, durante sabatina realizada pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (19).

— A Tabata falar que eu a traí é uma mentira deslavada. Eu amo a Tabata, ela representa uma bela de uma política (...). Mas ela quem propôs eu sair para o PSDB (...), se o PSDB me fez um convite para ser prefeito, o problema é entre ela e o PSDB, não sou traidor de ninguém — tinha afirmado o apresentador na última terça-feira.

A parlamentar, na entrevista, disse também que caso eleita manteria o diálogo aberto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas criticou ações da gestão estadual, como a Operação Verão e a privatização da Sabesp.

— É um erro do jeito que estão fazendo. A gente vê um processo que foi acelerado, (feito) em 1 ano, que teve apenas uma oferta, de uma empresa que é mal avaliada — disse a deputada.

Tabata também relembrou a fala de Ricardo Nunes (MDB) no início da semana, que chegou a dizer que o boletim de ocorrência que foi registrado pela esposa do prefeito era falso, o que foi desmentido pela Polícia Civil.

— O prefeito veio aqui e mentiu, dizendo que não em um B.O que ele cometeu violência doméstica. Isso é grave — afirmou a parlamentar.

Sobre as propostas para a capital paulista, deu foco nas metas que pretende adotar na área da educação, como a melhora nos índices de alfabetização na educação infantil e defendeu a ampliação de vagas para atendimento psiquiátrico na cidade como uma das formas de tratar o problema da cracolândia.

Veja também

Michelle Bolsonaro Michelle Bolsonaro aciona Gleisi no STF sobre fala de "roubo de joias", "rachadinha" e "golpe"