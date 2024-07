A- A+

SÃO PAULO PSDB formalizará candidatura de Datena no mesmo dia que o PSB de Tabata Tabata articulou a ida de Datena do PSB para o PSDB, esperando que ele fosse seu vice

Diante da desconfiança sobre a candidatura do apresentador José Luiz Datena (PSDB) à Prefeitura de São Paulo, o PSDB decidiu antecipar sua convenção partidária em uma semana.



Inicialmente prevista para o início de agosto, a convenção foi remarcada para a manhã do dia 27 de junho, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



A iniciativa visa pôr fim às especulações sobre a participação de Datena nas eleições de outubro, uma vez que o jornalista já desistiu de disputar outras quatro eleições após anunciar sua pré-candidatura.





O edital de convocação do evento, assinado pelo presidente municipal da federação PSDB-Cidadania, Mario Covas Neto, informa que a convenção irá deliberar sobre a escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, além de discutir a celebração de coligações majoritárias.



A convenção do PSDB ocorrerá no mesmo dia que a do PSB, partido da pré-candidata Tabata Amaral, que ainda aguarda uma resposta dos tucanos para firmar uma aliança nas eleições na capital paulista.

Tabata articulou a ida de Datena do PSB para o PSDB, esperando que ele fosse seu vice. Seus aliados veem com ceticismo a candidatura de Datena e apostam em sua desistência, o que poderia levar o PSDB a apoiar a deputada.



Reservadamente, pessoas próximas a Tabata falam em "traição" de Datena e "quebra de acordo" pelo PSDB. Tabata deve aguardar uma resposta dos tucanos até sua convenção, marcada o dia 27 de julho à tarde.

Dentro do PSDB, há otimismo sobre a permanência de Datena na disputa. A realização da primeira agenda pública do apresentador, no Mercado Municipal, e a contratação do marqueteiro Felipe Soutello reforçam a tese de que o jornalista seguirá na campanha desta vez.



Na terça-feira, 16, Datena declarou que pretende ir até o fim, mas evitou confirmar a candidatura, afirmando que pode desistir se políticos "encherem o saco" ou o "sacanearem". Encerrou a agenda sem falar com a imprensa, alegando compromissos pessoais.

O PSDB tem se movimentado para dar estrutura a Datena. O partido alugou uma nova sede para o diretório paulistano, que será transformada no "QG" da campanha quando a eleição começar.



O novo endereço está localizado na Rua Minas Gerais, próximo à Avenida Paulista. José Aníbal, presidente do PSDB paulistano, minimizou a declaração de Datena na sabatina de terça-feira e disse que o apresentador afirmou nesta quarta-feira que não há ninguém "enchendo o saco" dele. "Então essa questão está vencida", declarou o dirigente partidário.



