Eleições 2024 Tabata e Marçal levam confronto das redes para debate eleitoral na TV; veja O candidato do PRTB usou a oportunidade para desferir ofensas aos outros nomes da disputa

Em um embate direto, que já vinha ocorrendo pelas redes sociais, os candidatos à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB) protagonizaram uma sucessão de ofensas na noite dessa quinta-feira (8) durante debate promovido pela Rede Bandeirantes.

Mesmo com a participação dos outros candidatos no pleito deste ano, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB), o confronto entre os dois e, especialmente, as reações de Marçal, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais desde ontem à noite.

O nome do candidato do PRTB, até a manhã desta sexta-feira (9), estava entre os mais citados na internet, inclusive disputando os primeiros lugares com assuntos relativos às Olímpiadas de Paris.

O caldo entornou após Tabata perguntar a Marçal sobre sua opinião sobre a Operação Água Branca, um projeto urbano nas regiões oeste e norte do município. Sem saber o que era, o influenciador respondeu que deveria ser uma operação policial. Na réplica, a socialista disse que “para ser candidato, era preciso estudar a cidade”.

Em seguida, Tabata comentou que Marçal foi “condenado por formação de quadrilha num esquema de fraudes bancárias” e ainda também que ele “é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro”.

Foi a deixa para o candidato do PRTB abrir a torneira de ofensas e dizer que Tabata “parece até uma jornalistazinha militante”, “para-choque de comunista, “um candidato fantoche”, que “não conhece o ensino médio”, porque “foi estudar fora”, e “uma adolescente que precisa amadurecer um pouco”.

Não é a primeira vez que Tabata e Marçal trocam ofensas. O influenciador já fez acusações pessoais contra Tabata referentes ao seu pai, já falecido, por conta do alcoolismo. Marçal ainda aproveitou o momento para disparar ofensas para os outros candidatos.

Veja os momentos:

