A- A+

Declaração "Talvez eu tenha uma amante lá", diz Bolsonaro sobre estadia na Embaixada da Hungria Jornal americano The New York Times, que revelou ida de ex-presidente à representação diplomática, questionou Bolsonaro sobre a questão

Questionado pelo jornal americano The New York Times, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que sua estadia de duas noites na Embaixada da Hungria pode ter sido motivada por uma "amante".

O episódio, revelado pelo jornal americano em março de 2024, aconteceu em fevereiro daquele ano, dias após Bolsonaro ter tido o passaporte confiscado e dois de seus ex-assessores terem sido presos.

"Quem sabe? Talvez eu tenha um amante lá", diz Bolsonaro ao jornal americano, que insiste no questionamento. O ex-presidente volta a responder: "É um segredo. Talvez um dia você descubra".

Na conversa, o ex-presidente confirma ter passado duas noites na representação diplomática da Hungria, país governado pelo premier conservador Viktor Orbán.

Antes, ele chega a afirmar que ficou na embaixada por esse período devido a uma questão de "fuso horário com quem ele estava falando". Questionado sobre já ter dormido em outra embaixada, ele responde:

"Quem sabe? Sou amigo de Israel. Eu me dou bem com países do mundo árabe. Não vou dizer o que faço porque isso dá uma narrativa para perseguir. Sou um cidadão livre", diz Bolsonaro.

Ao ser perguntado sobre se estava em busca de asilo, o ex-presidente diz: "Não é estranho que eu esteja sendo perseguido? Qualquer coisa que eu possa dizer, o outro lado poderia me atacar. Eu me encontrei com [o presidente Viktor Orbán, da Hungria] na Argentina, na posse de [o presidente Javier] Milei. Eu me dou bem com ele. Não foi um crime o que eu fiz. Se tivesse havido algum crime, eles teriam me prendido".

O vereador Carlos Bolsonaro, que acompanhava o pai durante a entrevista, também foi questionado por tê-lo visitado na embaixada. Ele, no entanto, é interrompido por um advogado que estava na sala e que pede para a conversa seguir em off, segundo o The New York Times.

"Você acha que eu teria problemas para sair do Brasil agora? Sem passaporte? Não há um monte de imigrantes ilegais indo para os Estados Unidos? Eu sou capitão do Exército. Estou acostumado com as dificuldades por aí", diz Bolsonaro, em seguida.

Veja também