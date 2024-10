A- A+

Eleições Tarcísio comemora ida de Nunes ao 2º turno e ressalta experiência do prefeito Governador de São Paulo se diz "esperançoso" com a possibilidade da reeleição de Nunes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou a ida ao segundo turno do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), neste domingo, 6, no comitê de campanha.



Tarcísio destacou o primeiro lugar de Nunes neste primeiro turno "Uma vitória maiúscula. Uma vitória expressiva. Uma vitória do bom senso. Uma vitória do trabalho. Uma vitória de quem fez a diferença."



Ele se diz "esperançoso" com a possibilidade da reeleição de Nunes. "Estou muito esperançoso com o futuro da cidade de São Paulo. Tenho certeza que a gente vai continuar caminhando na direção certa ... Se estabeleceu uma parceria entre a Prefeitura e Estado que faz a diferença. A gente está vendo essa diferença todos os dias."



"A gente está muito tranquilo. Ricardo vai continuar representando linha de prosperidade, liberal e conservadora. Uma linha de esperança", afirmou o governador.



Ele ressaltou o equilíbrio das contas da capital e disse que São Paulo continuará com um "gestor experiente". "Um gestor que cresceu ao longo do mandato. Um gestor que está pronto para continuar fazendo a diferença".



O governador repetiu o lema de "caminho seguro" da campanha de Nunes. "Em nenhum momento tivemos dúvida de que Nunes era a melhor opção para São Paulo. Um caminho seguro. E quem não quer segurança? Quem não quer continuidade das obras? Quem não quer a continuidade do atendimento?"



Ele também enalteceu Nunes como pessoa. "Temos prefeito humilde, humano, de grande coração e se importa com as pessoas."

