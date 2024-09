A- A+

ELEIÇÕES SÃO PAULO Teremos programa de crédito de R$ 500 a R$ 5 mil para pequeno negócio, diz Tabata em sabatina Tabata ressalta que a relação com o governo federal é mais próxima do que com o estadual, de Tarcísio de Freitas (Republicanos)

A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, afirmou que sua eventual gestão contará com uma série de programas voltados para o empreendedorismo. Um deles é o acesso de R$ 500 a R$ 5 mil para quem abre seu pequeno negócio. Ela deu a declaração em sabatina promovida pela Rádio Eldorado.

A iniciativa seria feita em parceria com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB). Ele foi fiador da candidatura de Tabata ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin (PSB), que deve aparecer na TV de maneira surpreendente em breve, de acordo com a candidata.

Tabata ressalta que a relação com o governo federal é mais próxima do que com o estadual, de Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Para poder financiar a expansão de vagas em tempo integral, primeiro em 50% e depois 100%, vamos precisar do repasse do Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana (PT)", afirma.

Já sobre as creches, ela acredita que as parcerias público-privadas (PPP) são fundamentais para aumentar a qualidade de ensino. Atualmente, mais da metade das vagas são viabilizadas por conta dessas empresas.

No entanto,a candidata aponta que há alguns problemas no modelo. "Nas parcerias, os profissionais têm uma formação menor, recebem salários menores. Outra coisa é trazer um padrão, exigindo a mesma qualidade entre escola da prefeitura e escola de empresa parceira", diz.

