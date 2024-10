A- A+

História TJPE lança livro sobre a história do Palácio da Justiça de Pernambuco Obra resgata marcos históricos e arquitetônicos, celebrando os 200 anos da Confederação do Equador; lançamento reuniu autoridades nesta terça-feira (8)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou, nesta terça-feira (8), o livro “O Palácio da Justiça de Pernambuco: da pedra fundamental à inauguração (1924-1930)”, de autoria da servidora Carla Romeiro Nanes de Aguiar.

A cerimônia, realizada no salão nobre do TJPE, foi conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Ricardo Paes Barreto, e pelo presidente da Comissão de Gestão e Preservação da Memória, desembargador Alexandre Assunção.

A obra retrata a história da construção do Palácio da Justiça, desde o lançamento da pedra fundamental até sua inauguração, destacando sua relevância arquitetônica e cultural para o Estado de Pernambuco. “O prédio do Tribunal de Justiça de Pernambuco é uma construção histórica e bicentenária, e, como gestor e presidente do Tribunal, é nossa responsabilidade preservar sua integridade e características originais”, frisou Ricardo Paes Barreto.

O presidente ainda reforçou que o prédio faz parte de um importante conjunto arquitetônico na Praça da República, ao lado do Liceu Das Artes e Ofícios, do Teatro Santa Isabel e do Palácio da Justiça.

“Recebo com muita honra esta obra árdua de Carla Nanes, que documenta detalhadamente o processo de construção do prédio, desde o início até sua conclusão. Esse livro será uma referência para todos que desejam entender a trajetória e a história dessa construção e, a partir de agora, será preservada não apenas por nós, gestores, mas por todos os pernambucanos que tanto valorizam o nosso Poder Judiciário.”, reforçou Barreto.

A obra

Criado a partir da dissertação de mestrado em História da funcionária e analista judiciária do TJPE, Carla Nanes, o livro intitulado “O Palácio da Justiça de Pernambuco: da pedra fundamental à inauguração (1924-1930)”, retrata a construção do prédio que sedia a principal corte do Judiciário do Estado.

“Desde cedo, me senti encantada pelo Salão Nobre do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em especial pelos ornamentos e pela riqueza histórica desse espaço. Minha curiosidade sobre como esse imponente palácio havia sido construído foi o ponto de partida para a pesquisa. Para mim, foi um prazer mergulhar nesse tema que me instigou profundamente”, comentou a escritora no lançamento.

Carla ainda destacou que, durante o processo de pesquisa, contou com um acervo da Hemeroteca Digital Brasileira, que disponibiliza jornais e revistas da época digitalizados. “Cerca de 80% da minha pesquisa se baseou nesses documentos históricos. Além disso, fiz questão de expor elementos gráficos que pudessem transportar o leitor para o período entre 1924 e 1930, quando o Palácio da Justiça foi construído, tentando trazer à vida a atmosfera e os detalhes daquele momento tão importante”, pontuou a autora.

Parceria

O livro foi lançado em uma parceria do TJPE com o Memorial da Justiça. De acordo com o presidente da comissão de Gestão e Preservação da Memória do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Alexandre Assunção, o livro é um marco, já que relembra uma data significativa.

“O lançamento desta obra faz parte das comemorações dos 200 anos da Confederação do Equador, destacando o fato de que a pedra fundamental do edifício foi colocada justamente em homenagem ao centenário desse evento. O livro rememora essa data histórica, conectando-a ao contexto das celebrações bicentenárias da Confederação, preservando a memória de ambos os acontecimentos”, finalizou o desembargador.



