Judiciário Com novas diretorias remotas, TJPE agiliza cumprimento de demandas processuais O TJPE analisou o trabalho das 12 novas Diretorias Remotas implementadas em maio e concluiu que houve agilidade no cumprimento de processos judiciários

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) tem agilizado o cumprimento processual nos últimos quatro meses, com o auxílio das 12 novas Diretorias Remotas aplicadas em maio deste ano. O que quer dizer que a justiça está mais ágil e eficiente que antes, segundo o TJPE.

O acervo das diretorias diminuiu 3,01% e a criticidade processual, 2,98%. Houve a movimentação de mais de 1,1 milhão de processos, segundo dados do mês passado.

O bom desempenho é visto a partir da movimentação dos casos processuais. De 1° de maio a 29 de setembro, as diretorias atualizaram 1.138.365 processos e realizaram 5.606.526 atos cartorários. Quase 80 mil processos foram arquivados.

O Núcleo de Revisores e Certificadores registrou redução de 6.917 processos do acervo, ou seja, 84%.



A Diretoria das Varas Criminais do Interior conseguiu diminuir 11.768 processos do acervo, ou seja, 10,26%.



O acervo processual da Diretoria Estadual dos Juizados Especiais reduziu 22.938, equivalente a 7,8%.

As diretorias fazem parte da Central Judiciária de Processamento Remoto de 1º Grau da Capital (Cenjud) e foram idealizadas para promover uniformidade, impessoalidade e abrangência da atuação dos servidores em Pernambuco.

“As Diretorias, a exemplo dos alvarás via PIX para os advogados, já se tornaram uma realidade. Tudo que queremos é um Judiciário mais eficiente para a população pernambucana”, comemorou o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto.

A Central Judiciária também é composta pela Contadoria Remota, pelo Núcleo de Revisores e Certificadores e pela Central de Atendimento Processual, além das Diretorias Remotas.

“Este novo formato possibilita um melhor gerenciamento do acervo a ser cumprido”, afirmou a secretária da Cenjud, Danielle Nobre.

Contactar as Diretorias

As unidades judiciárias prestam atendimento presencialmente, através do aplicativo TJPE Atende, Balcão Virtual, e-mail ou telefone.

Segundo o sistema que registra os atendimentos realizados por telefone ou meios eletrônicos, foram somadas mais de 185 mil solicitações, do início de maio a 27 de setembro.

Os atendimentos da Central de Atendimento Processual do 1º Grau são feitos via telefone ou chat. Mais de 14.400 atendimentos via telefone foram feitos, totalizando mais de 10.600 solicitações registradas pelas Diretorias Remotas, de 27 de maio a 4 de setembro.

Para esclarecimento de dúvidas sobre a situação de um processo em aberto ou para falar com a área judiciária, onde o processo está em tramitação, é preciso falar com a Central de Atendimento Processual do 1º Grau (CAP1G).

As demais unidades judiciárias também realizam o atendimento e, nesse caso, ele pode ser feito online ou presencialmente.

Canais de atendimento

TJPE Atende: O aplicativo permite ao cidadão registrar uma solicitação em qualquer unidade judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco e acompanhar as respostas da solicitação diretamente em dispositivo móvel. O aplicativo está disponível no Google Play e na Apple Store.

Balcão Virtual: Ferramenta que busca proporcionar um atendimento mais eficiente ao jurisdicionado, através de um canal virtual.

O telefone da Central de Atendimento Processual do 1º Grau é (81) 3181- 0506. Outros telefones e e-mails das unidades podem ser consultados no site do TJPE.



