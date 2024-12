Domingos Sávio, apresentador da Rádio Folha 96,7 FM, lança livro e celebra 20 anos de carreira

A- A+

A abertura do 14º Referendo Microfone Braille, nesta sexta-feira, foi marcado por emoção, além de lições de vida e cidadania. O evento, que contou com a presença da gerente de mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, reúne pessoas com deficiência de diversas regiões do País e segue até este sábado, no Instituto de Cegos do Recife, no bairro das Graças.

A solenidade marcou o lançamento do livro "Resgatando a Cidadania - Uma Jornada de Inclusão e Comprometimento", do radialista cego Domingos Sávio, da Rádio Folha 96,7 FM.

Esta edição do Referendo Microfone Braille celebra também os 20 anos de rádio de Sávio. Ele iniciou a carreira na Rádio Dom Bosco e atualmente apresenta o programa Resgatando a Cidadania, aos sábados, na Rádio Folha 96,7 FM.

"Lá atrás, dentro da Associação Pernambucana de Cegos, recebi um convite para adentrar na equipe de esportes. À época, via a imprensa noticiando as coisas, mas não tínhamos nada sobre inclusão e acessibilidade na rádio ou na televisão. Assim, junto ao amigo João Caetano, tivemos uma ideia de fazer um programa de rádio falando sobre inclusão, trazendo debates. Ligamos para uma rádio de Abreu e Lima, Dom Bosco, e o padre Pedro Labo aprovou a ideia. Até hoje estamos, agora na Rádio Folha", detalhou.

Experiência

Em meio à trajetória na comunicação, no intuito de buscar a inclusão social, Domingos Sávio resolveu colocar sua experiência no papel, em livro que tem como coautor o professor Thiago Fernandes de Queiroz, do Rio Grande do Norte, que também é deficiente visual.

"Eu sempre falo que quem escreve um livro é uma pessoa de coragem. E não sei como apareceu essa coragem em mim de materializar o que vivi ao longo da vida, dentro do contexto de 20 anos do Resgatando a Cidadania. A ideia é trazer para a sociedade o que caminhei de forma resumida, e deixar essa marca histórica de um rádio que não foi levar apenas música ou informação, mas sim a possibilidade de resgatar as pessoas", enfatizou Sávio.

A noite do primeiro dia da 14ª edição do Referendo Microfone Braille ainda ficou marcado pela entrega de placas e certificados aos homenageados deste ano, além da entrega da placa de 1º, 2º e 3º lugar do II Festival de Cantores e Intérpretes com Deficiência através do rádio, e show com a campeã do festival, Vilminha Melo, que veio de Lagoa da Prata, em Minas Gerais.

No sábado, a programação no Auditório do Instituto de Cegos do Recife tem início às 8h e segue até às 16h30. O dia contará com palestras voltadas para o público com deficiência visual, apresentações culturais, além de sorteios de brindes.

