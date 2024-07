Cachorro-quente grelhado: saiba qual é o truque inesperado para uma receita perfeita

A- A+

Congele um cachorro-quente até que ele fique sólido. Esse é o primeiro passo para cozinhá-lo, de acordo com um vídeo publicado no mês passado e, agora, assistido dezenas de milhões de vezes. O cachorro-quente congelado é, então, raspado com um descascador de legumes e frito no ar até ficar com cachos saltitantes.

Já em outros vídeos, os cachorros-quentes passaram por tratamentos mais extremos: cortados em rodelas e cones de pinho ou fatiados em cruz e escamas de peixe. Apesar dessas preparações resultarem em pedaços dourados e terem tempos de cozimento mais rápidos, nem todas essas transformações valem o esforço.

Durante testes com várias marcas de cachorros-quentes feitos em pães com coberturas (incluindo carne bovina, suína, de aves e à base de plantas), produzidos em grelhas a carvão e a gás e numa fogueira, notou-se que o método mais seguro para hot dogs consistentemente crocantes também foi o mais simples. Descascador de legumes e tutoriais do TikTok, por exemplo, não são necessários.

A preparação é mínima: uma chama, uma grelha e pegadores. O mesmo vale para o método. Abaixo, estão 3 dicas a serem lembradas durante o preparo.

Faça uma fogueira que não seja muito quente

Nos testes, o calor moderado produziu de forma mais consistente um exterior crocante e um interior quente. Aquecer gradualmente o cachorro-quente, portanto, minimiza o risco de estourar e permite mais tempo sobre o fogo para absorver o sabor defumado. Para alcançar essa temperatura não muito quente, espere que o fogo de carvão passe da fase de brasas ardentes para brasas cobertas de cinzas, ou ajuste sua churrasqueira a gás entre 325 graus e 375 graus. Além disso, você deve ser capaz de manter sua mão a 4 ou 5 polegadas acima da grelha, de 6 a 7 segundos.

Evite preparações e etapas extras

Cortar um cachorro-quente ao meio no sentido do comprimento para que fique plano na grelha como um livro aberto o deixa muito crocante e cria um canal conveniente para segurar coberturas, mas a carne enrola facilmente e resseca. Esculpir padrões exige muito do chef, que idealmente deve estar mais focado em saborear uma bebida gelada do que em moldar artisticamente os alimentos. Aliás, mantê-los inteiros garante sua suculência. Durante os testes de receita, fatiar resultou na maior perda de umidade e gordura por peso: 20% em comparação com 10% de cachorros-quentes cozidos diretamente da embalagem.

Em resumo, a única preparação que você precisa fazer é secar bem os cachorros-quentes.

Se você estiver usando cachorros-quentes com tripa natural, há um passo adicional: fure-os por toda parte com um garfo antes de cozinhar para permitir que um pouco do vapor seja liberado, e garanta que não estourem ao cozinhar. Por outro lado, se você tiver uma panela à mão, cozinhe-os em água até aquecerem e, em seguida, grelhe por 1 ou 2 minutos.

As marcas de grelha são bonitas, mas um cachorro-quente totalmente dourado é mais saboroso. Em vez de colocá-los perpendiculares às grades, alinhe-os entre as hastes como as que giram em caixas em um estádio ou loja de conveniência. Esse arranjo expõe mais a carne à chama, tostando os cachorros-quentes rapidamente e evitando que rolem. Neste processo, certifique-se de que haja, pelo menos, uma polegada entre os cachorros-quentes para que o calor circule e vire-os a cada minuto para dourar uniformemente.

Cachorros-quentes são uma felicidade portátil, melhores quando menos complicados. Basta mudar a direção em que você os coloca na grelha e fritá-los com fogo moderado até que tenham uma boa aparência, cheiro e gosto bom. Depois, é só colocar nos pães, adicionar as coberturas e sorrir.

